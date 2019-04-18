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沈富雄列8項總統特質 郭台銘6項勝蔡英文賴清德

2019-04-18 12:06聯合報 記者林麗玉╱即時報導

鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，為藍綠拋下震撼彈。前立委沈富雄今天臉書貼出他兩年半前2016年11月15日的貼文，表示「梟雄當道，捨『郭』其誰」。沈也列舉八項特質，郭台銘在「梟雄性格的領袖特質」、「業績卓越CEO」、「領經濟轉型能力」、「走遍天下的國際觀」、「終結藍綠惡鬥」、「緩和兩岸局勢」六個特質，勝過蔡英文、與賴清德。

沈富雄臉書貼出他兩年前的文章，要大家重溫一遍，「又是一番滋味」，沈提到，「梟雄當道，捨『郭』其誰」。

沈富雄表示，「梟雄當道，捨『郭』其誰」，梅克爾、朴槿惠、希拉蕊俱往矣！ 未來四年，是普丁、習近平、川普三雄的天下，他表示，現在不少人開始思考2020年的總統選舉，不約而同地，大家都想到同一個人， 對了，就是你想的那一個(郭台銘)。

沈提到，顯然，時勢已造成，英雄是現成，責無旁貸，渾然天成。 沈說，他也問了15個朋友，從深藍到深綠，沒有人反對郭，當然，深綠的有些猶豫。 

沈也列表舉出八項特質，分別與普丁、習近平、川普、蔡英文、賴清德、及任何國民黨候選人比較，結果郭台銘在「梟雄性格的領袖特質」、「業績卓越CEO」、「領經濟轉型能力」、「走遍天下的國際觀」、「終結藍綠惡鬥」等五個面向，完勝蔡英文、賴清德及國民黨任何一個候選人。至於「緩和兩岸局勢」這個面向，郭台銘也勝過蔡、賴。不過郭台銘的弱點在於「社會議題敏感且友善」、「對政治運作嫻熟」，則輸過蔡賴。

圖／擷取自沈富雄臉書
圖／擷取自沈富雄臉書
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郭台銘沈富雄蔡英文
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