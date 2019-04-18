【即時短評】韓國瑜牽動立委選情 非韓不投聲浪難消減

2019-04-18 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



鴻海集團總裁郭台銘要參選2020總統，高雄市長韓國瑜看似可以緩和被韓粉力推參選總統的壓力，但從今天接機場面可看到許多一開始就與「韓流」結合的藍營立委擬參選人不斷喊「非韓不投」，仍要拱韓國瑜出馬。韓國瑜和藍營擬參選立委者在理想面和現實面都有短期內難以「分手」的壓力，「非韓不投」的聲音近期只更大聲，不會消減。

去年韓國瑜激起翻轉藍綠地方選舉版圖的「韓流」，以高雄市為例，韓國瑜不但讓藍營重回綠營執政20年的高雄市政府，也把33位國民黨議員「推」進高雄市議會，重新取得正、副議長之位，今年多位議員要參選立委，去年市長選舉期間的廣義「韓團隊」也紛站出來布立委選局，這些立委擬參選人不無考量繼續搭「韓流」順風車，一路「流」進立法院。

韓國瑜就任高雄市長之後，「聲量」不墜，所到之處都有支持人潮，雖然在立委補選中「韓風」受阻，挺韓大將台南市議員謝龍介未當選，但從北到南，已有不少立委擬參選人打出「土包子」、「禿子」口號，擺明靠向「韓流」；如果韓國瑜參選總統，這些擬參選立委者自可受拉抬，像去年地方選舉一樣，本來不被看好的候選人在強烈韓流扶助下最後當選，所以這些人士提早打韓國瑜牌，表態促韓國瑜參選總統，為自己爭取贏的空間。

當然，要搭「韓流」風的立委擬參選人也有助韓國瑜為國、為社會做大事的理想，希望進立院後在法案、中央預算上助韓國瑜推動施政構想。