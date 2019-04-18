沒被媽祖託夢？ 柯文哲：遶境完昏睡沒有時間作夢

2019-04-18 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘昨宣布參加國民黨總統初選前，特地參拜「發跡廟」板橋慈惠宮媽祖，強調「媽祖叫我出來為台灣人民做更多事，我一定遵守媽祖指示」。針對選總統託夢說，台北市長柯文哲今早受訪表示，他走完媽祖遶境倒下去就昏睡過去了，「沒有時間作夢」。

台北市長柯文哲今早到花博爭豔館出席今天起為期三天的「Future Commerce未來商務展」開幕儀式，致詞時還稱創新對台北很重要，因為台北「沒有水果可以賣」，被媒體解讀有暗酸高雄市長韓國瑜的意思。

對此，柯文哲受訪表示，北市農漁業本來占比就很低，印象中約0.6%以下，所以台北可以發展的只有兩項，ICT（資訊及通訊科技）產業跟生物科技，剩下就是創業。

有關鴻海董事長郭台銘昨宣布參選總統，單日網路聲量還勝過高雄市長韓國瑜、柯文哲，郭還稱決定參選是媽祖指示；柯則回應「每個人有每個人的說法，我覺得台灣實在是太有趣了，難怪每天晚上call in節目這麼多人在看。」