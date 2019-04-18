陳水扁：執政絕沒鬼混 20年來大家過得較好的8年

2019-04-18 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪美期間表示，「三個台大法律系總統幹完，台灣經濟和競爭力基本上已經殘廢了」，引發議論。前總統陳水扁在最新一期的「新勇哥物語」回應，阿扁做得不夠多不夠好應受批判，但8年總統絕對沒有「鬼混」，「也是20年來大家過得比較好的8年，不是嗎？」

陳水扁說，如果是有人說的把台灣經濟搞到「殘廢」的「鬼混」總統，2000年520就職馬上要擔起921百年大震的重建工作，下半年全球網路科技泡沫化，台灣本土型金融風暴可能引爆，2001年美國雙子星國際恐怖攻擊，2003年中國SARS 疫情的衝擊，2006年紅衫軍之亂，還能維持每年4.8%以上的經濟成長，比馬英九8年每年平均2.8%還高嗎？

他表示，阿扁如果是有人說的把台灣經濟搞到「殘廢」的「鬼混」總統，有可能完成全國最快的高鐵、最高的台北101、最長的雪隧貫通、讓大台北不再有水患的員山子分洪道的啟用、清泉崗台中國際機場及中部科學園區的闢建、台中地區台鐵高架化與國道六號埔霧高速公路的建設嗎？