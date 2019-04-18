寫信給吳敦義希望徵召？韓國瑜：絕對沒有這件事！

2019-04-18 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜上午返國，立刻回市府辦公，他在市府受訪時，再被2020總統選舉，再次強調2020不在他的考量內。外傳韓國瑜出國前，寫信給國民黨主席吳敦義表示希望徵召，韓再三強調「絕對沒有這件事」，不知道這麼多謠言哪來的。

面對基層勸進聲浪，韓國瑜在市府受訪說，他一直講2020不在考量，這趟訪美收穫很多，尤其北美，大家對高雄產生很大興趣，很多人都捐錢幫助高雄，尤其中英語雙語教育獲得很大回響，很多海外僑胞強烈感受高雄子弟應該接受雙語教育，願意捐錢協助。

對外傳他出國前寫信給吳敦義，表示希望黨中央徵召，韓國瑜再三強調「絕無此事，絕對沒有寫信給吳主席，我不曉得這麼多謠言從哪裡來，絕對沒有這件事情，再重申一遍，絕對沒有這件事情。」

鴻海董事長郭台銘宣布參選後，韓國瑜在美受訪曾說，天塌下來有兩人頂，他今再解釋說，因他觀察2020是中華民國生死存亡保衛戰，郭出來選總統，他非常清楚標誌他是中華民國捍衛者，這是很重要的，所以他才半開玩笑的口吻這樣講。

韓國瑜說，郭台銘願意肩膀挑負捍衛中華民國責任，也對2020總統大選表達高度興趣和參選決心，他才開玩笑說天塌下來兩人頂，因過去一段時間，他個人壓力非常巨大，「大家都知道，我剛選上高市長，要把市政做好，讓高雄長期經濟疲軟可重新振奮，郭宣布參選，黨內朱立倫、王金平等人都非常好，優秀人才願意出來，真的是美事一樁，沒別的意思。」