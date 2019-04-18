「台風」狂襲 郭台銘單日網路聲量首度超越韓國瑜

2019-04-18 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



根據網路溫度計最新統計，鴻海董事長郭台銘昨天宣布參加國民黨內總統初選，一天下來網路聲量立刻衝到9萬2682筆，相較高雄市長韓國瑜的4萬747筆，遠遠超越1倍。但郭台銘的突襲式參選，卻引發韓粉新一波不滿，再度騷擾藍委辦公室，揚言若郭台銘出線，不會投郭也不會投國民黨。

郭台銘昨天上午分別到板橋、淡水拜媽祖、關公祈福，更說媽祖託夢要他做大事，下午即在國民黨中央宣布參加國民黨內總統初選。郭台銘今天首度被列入網路溫度計政治人物排行榜，雖然目前排行僅第19名，但昨天聲量衝到9萬2682筆，相較於政治人物總排名第一的韓國瑜，昨天一天的4萬747筆，聲量遠遠超越一倍。

以近三天的聲量變化來看，4月15日韓國瑜的聲量是3萬4022筆，而郭台銘是5880筆，韓是郭的將近六倍；不過，4月16日就開始風雲變色，兩人出現黃金交叉，郭台銘網路聲量達到3萬2191筆，正式超過韓國瑜2萬5088筆；4月17日郭台銘宣布參加國民黨總統初選，網路聲量超越韓國逾1倍以上。