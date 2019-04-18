郭董的總統路 學者點出有這五關要過

2019-04-18 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，一夕從知名企業家，躍升政壇實力最強新人。但文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書上表示，郭董上位，至少有五關要過。

胡幼偉說，第一關為「韓粉關」，高雄市長韓國瑜的粉絲能不能轉變為郭粉？將影響郭民調數字，若數字不能像韓國瑜通殺所有對手，就會有問題。

第二關為「鴻海關」。胡幼偉指出，郭是用什麼姿態參選？是徹底斷開鴻海集團，「跳槽到中華民國，做天下為公的總統，還是由鴻海集團負責接管經營績效不彰的中華民國」，是完全不同的兩種心態。

第三關是「川習關」。胡幼偉說， 郭與美國總統川普、大陸領導人習近平交情都不錯。但郭董變郭總統後，川普會不會疑心郭跟北京有交情，所以不夠親美；習會不會覺得郭能直通白宮，而開始處處防郭？且郭被逼得講出不贊成一國兩制後，在大陸的富士康怎麼辦？大陸鷹派跟網民一表態後，郭能不能就捨掉富士康？不在乎鴻海股價？皆是問題。

第四關是「爆料關」。胡幼偉說，郭一參選，立成箭靶。等到民進黨搞定內部問題後，必然開始集結全黨所有內外圍組織，專心對付郭。爆料，是最基本的伺候，郭有沒有材料在敵人手上？「這個問題要有思想準備。」

第五關則是「笑伯（柯文哲）關」。胡幼偉說，若韓國瑜部隊有一大票人不願改變番號變成郭家軍，朱立倫、王金平的小部隊也不肯加入郭營，郭的支持度還能不能穩贏柯文哲？也是一個關卡。