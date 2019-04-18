郭被質疑沒繳黨費 葉毓蘭嗆：你又為國民黨做了什麼？

2019-04-18 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘將投入國民黨總統提名初選，警察大學退休教授葉毓蘭在臉書發文說，對於時下以郭台銘有沒有交黨費來質疑他能不能代表國民黨的評論者，她只想套句韓國瑜借用過的甘乃迪的話: 你又為國民黨做了什麼？

葉毓蘭表示，自己不是郭迷、也不是韓粉，但樂見國民黨內有這麼多人願挺身而出，不像四年前洪秀柱盼逼出其他人出來參與而不得。她說，昨天政論節目有人批評國民黨主席吳敦義見錢眼開，郭台銘花錢買贖罪券，「看得我一整個心裏不舒服」。

她說，自己不認識郭董，只知在警消危難之時都有他的身影、長期捐款給警政署，也在國民黨被抄家時義助國民黨。所以贊成在公開透明的體制之下，讓有意代表國民黨的候選人各抒己見，但是務必要團結支持。

葉毓蘭臉書全文：

昨天在政論節目上看到有人批評吳敦義見錢眼開，而郭台銘花錢買贖罪券，看得我一整個心裏不舒服。

我不是郭迷、也不是韓粉，但是我非常感佩韓國瑜在短短幾個月之內，能夠激發起國人對國家的認同，他的善於溝通，他的賣命工作，他的接地氣，也是任何政治人物應該要努力學習的。

我一定會支持國民黨提名的總統候選人。

我想起四年前的柱柱姐登記黨內初選，苦口婆心希望逼出其他人而不得，黨內竟無一人是男兒的悲壯，對於今年國民黨內有這麼多人願意挺身而出，還是覺得台灣終於有點希望。

對於時下以郭台銘有沒有交黨費來質疑他能不能代表國民黨的評論者，我只能說夠了，套句韓國瑜借用過的甘乃迪的話: 你又為國民黨做了什麼？

孟子梁惠王篇:「一羽之不舉，為不用力焉；輿薪之不見，為不用明焉」我不認識郭董，只知在警消危難之時，都有他的身影，過去他不僅在國民黨被抄家時義助國民黨，他也長期捐款給警政署，補足政府該做未做的資金缺口，不管是用他母親、弟弟、或個人的名義。