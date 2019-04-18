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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

高潞傳誹聞 徐永明助理爆罵時力最黑暗一天遭河蟹

2019-04-18 10:46聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量原住民立委高潞‧以用被週刊直擊，與已婚陳姓辦公室主任在立法院台北會館過夜，對於違規使用會館，高潞‧以用回應「以後不用」，引發議論。同黨立委徐永明助理李承值昨在臉書批評，這是「堪稱時代力量最黑暗的一天」。李承值今天臉書提到，他提出對黨的質疑，沒想到黨中央立刻言語關切，卻不請高潞‧以用及與會的林昶佐說明。黨員提出質疑都不行，「這是時代力量的新特產河蟹嗎？」

李承值提到，身為黨員的他，在臉書提出質疑，只希望黨主席要有態度 ，這是一個自許進步的政黨，再合理不過的事。沒想到，黨中央高層立刻來言語關切，李問，難道黨員對委員傷害時力形象的行為，提出公開質疑都不行， 「這是時代力量的新特產河蟹嗎？」

李承值提到，黨中央這麼即時來處理他，卻不把時間用來請高潞‧以用及與會的林昶佐說明，並出示生日宴的發票收據，證明沒有濫用公家資源，圖自己私人利益，尤其該案件根本不能到決策委員會處理，因為高潞‧以用和林昶佐都是其中成員 ，「自己調查自己，絕對是全世界最骯髒的設計。」

他呼籲黨主席邱顯智，更該做的事，是向時代力量支持者說明，不分區第一名的適任性 ，當初的承諾對決舊政治，難道就是超越舊政治更腐敗？更官僚？李大聲呼籲，黨中央需即刻另組獨立調查小組調查，訂出時間召開記者會，公開報告結果及懲處。

圖／擷取自時力立委徐永明助理李承值臉書
圖／擷取自時力立委徐永明助理李承值臉書
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時代力量高潞‧以用林昶佐
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