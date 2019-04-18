邀館長辯論 羅智強嗆：不敢辯就把飆捍二個字拆下來

2019-04-18 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



中國和平統一促進會原訂在台中舉行「和平統一大遊行」，遊行未成，卻意外引發「館長」陳之漢與台北市議員羅智強隔空交火。羅智強上午在臉書對「館長」下戰帖，「我們也不要各説各話了，來辯論吧」、「場地你選、平台你選。」

羅智強說，2011年，蔡英文說「台灣共識，不排除統一也是選項」，是否也恭請館長先譙一下蔡英文賣台？

在台獨遊行見怪不怪的今天，統一遊行怎麼就會刺碎館長的玻璃心，讓館長氣急敗壞地大罵依憲法核准遊行的盧秀燕「腦袋有問題」？

羅智強表示，館長也不用扣他一頂「共產黨」的帽子，如果他的中文不好，讓館長讀不懂，他可以再説一遍「我反對一國兩制、反對武力統一、反對台灣獨立」。「我認同的是兩岸在未來、民主的、和平的、良制的統一。」請注意，這樣的統一，必須經過台灣人民的同意。

羅智強表示，他還是那一句話，在他心中，民主制度、言論自由的價值遠高於所謂的統一或獨立。道理就是道理，不會因為滿口三字經，不是道理，就成為了道理。

羅智強還嗆「館長」，不要當國民黨的人都是軟杮子，「用言語霸凌我？我是被霸凌大的！霸凌我？去排隊吧！」