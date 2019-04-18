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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

韓粉分成三派 謝龍介：已是新局還有得看

2019-04-18 10:14聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚在政論節目「關鍵時刻」中表示，有人認為郭台銘出來就代表韓國瑜不選，他不這麼認為，「這是一個新局」，後續韓會與國民黨主席吳敦義會面，才會知道韓郭兩人到底會不會合作。

節目中指出，未來兩周可能會有各式的民調，看到底是韓國瑜還是郭台銘的民調高，而且韓從美國回來上機前說的話「天塌下來有兩個人頂多舒服」，聽起來似乎兩人有合作的機會，到底是合作還是對手，有沒有可能是郭韓配或韓郭配，韓面臨到底要不要參加初選的問題。

民進黨台北市議員王世堅表示，兩人的相似度很高，「郭台銘是有錢的韓國瑜，韓國瑜是沒錢的郭台銘」，但也讓人看到政治百態，郭出來後大家吹捧，竟然把原來的韓國瑜甩在一邊，「實在讓我不勝唏噓」；主持人問他民進黨到底怕哪一個人，「民進黨誰也不怕」，很佩服吳敦義，可以拿諾貝爾獎，居然把郭曾經借給國民黨4500萬元，頒發榮譽狀，真是以獎狀取代借據。

王表示，經過這些之後，也可以考驗出誰才是真正的韓粉，如果是真的韓粉，即使國民黨最後提名郭台銘，仍應該要力挺韓國瑜選總統。

主持人劉寶傑問謝龍介，郭台銘出來代表韓國瑜就不選了嗎，謝表示「應該不是這樣，這是一個新局」，韓國瑜天塌下來兩個人頂的說法，其實與老鼠咬拖鞋大的在後面是一樣的，都很有玄機，大家還是要注意後續的發展，至於郭是否有勝選的機會，謝表示，目前民調顯示韓還是勝郭的，韓的態度會決定郭台銘的民調。

謝表示，郭應該是在一年半前就有籌畫，接班、財產等事情都已經處理，當時國民黨大敗，國民黨只剩下半口氣，後來韓流發生，可能暫時又停，但是在3個月前又開始處理，絕對不是一時一刻、臨時起義，後續韓應該還是會與吳敦義見面。

謝表示，韓粉現在還分三派，一派會轉而支持郭，另一派還是支持韓，另一派要看韓支持誰，才會支持誰。

國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚參加政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚參加政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
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民進黨台北市議員王世堅昨晚在政論節目中拿出吳敦義頒給郭台銘的榮譽狀，表示是創舉。...
民進黨台北市議員王世堅昨晚在政論節目中拿出吳敦義頒給郭台銘的榮譽狀，表示是創舉。圖／取自網路
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韓國瑜郭台銘國民黨
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