韓粉分成三派 謝龍介：已是新局還有得看

2019-04-18 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚在政論節目「關鍵時刻」中表示，有人認為郭台銘出來就代表韓國瑜不選，他不這麼認為，「這是一個新局」，後續韓會與國民黨主席吳敦義會面，才會知道韓郭兩人到底會不會合作。

節目中指出，未來兩周可能會有各式的民調，看到底是韓國瑜還是郭台銘的民調高，而且韓從美國回來上機前說的話「天塌下來有兩個人頂多舒服」，聽起來似乎兩人有合作的機會，到底是合作還是對手，有沒有可能是郭韓配或韓郭配，韓面臨到底要不要參加初選的問題。

民進黨台北市議員王世堅表示，兩人的相似度很高，「郭台銘是有錢的韓國瑜，韓國瑜是沒錢的郭台銘」，但也讓人看到政治百態，郭出來後大家吹捧，竟然把原來的韓國瑜甩在一邊，「實在讓我不勝唏噓」；主持人問他民進黨到底怕哪一個人，「民進黨誰也不怕」，很佩服吳敦義，可以拿諾貝爾獎，居然把郭曾經借給國民黨4500萬元，頒發榮譽狀，真是以獎狀取代借據。

王表示，經過這些之後，也可以考驗出誰才是真正的韓粉，如果是真的韓粉，即使國民黨最後提名郭台銘，仍應該要力挺韓國瑜選總統。

主持人劉寶傑問謝龍介，郭台銘出來代表韓國瑜就不選了嗎，謝表示「應該不是這樣，這是一個新局」，韓國瑜天塌下來兩個人頂的說法，其實與老鼠咬拖鞋大的在後面是一樣的，都很有玄機，大家還是要注意後續的發展，至於郭是否有勝選的機會，謝表示，目前民調顯示韓還是勝郭的，韓的態度會決定郭台銘的民調。

謝表示，郭應該是在一年半前就有籌畫，接班、財產等事情都已經處理，當時國民黨大敗，國民黨只剩下半口氣，後來韓流發生，可能暫時又停，但是在3個月前又開始處理，絕對不是一時一刻、臨時起義，後續韓應該還是會與吳敦義見面。