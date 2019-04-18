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蔡英文總統參訪Google 獲頒「銀牌獎」

2019-04-18 09:27聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天在臉書發布昨參訪Google台灣辦公室的影片，台灣的科技人才、民主價值，還有政策支持，都是Google看好台灣，投資台灣的理由。她幽默表示，本來應該是我要頒獎狀給他們，但是，因為她的YouTube訂閱數破10萬，反而是他們頒了銀牌獎給她，當總統之後，「我好久沒有『被頒獎』」

蔡總統說，上次，她去參觀Google在彰化的資料中心，我看到的是一個一個的機器，這次，我看到的是一個一個的人，一個一個的Googler，我就知道，Google是真的非常用心，在台灣經營。

她說，亞洲是數位產業發展最快的區域，台灣又是亞洲國家中創新發展的樞紐。我們的科技人才、民主價值，還有政策支持，都是Google看好台灣，投資台灣的理由。

蔡總統表示，Google的簡董事總經理告訴我，Google發展的雲端產業，將會是台灣下一個兆元產業。

她說，Google現在有超過2500位員工，在6個縣市設有8個辦公室，未來將進駐板橋的遠東通訊園區，目標要讓員工人數雙倍成長，讓台灣成為發展雲端產業的基地。他們也推出智慧台灣計畫，目標要培養1萬名AI人才，10萬名數位行銷人才。

蔡總統說，更重要的是，Google今年初在台灣購買再生能源，也是他們在亞洲第一筆的再生能源交易，這對台灣的能源轉型有指標性意義。

這麼優秀的企業，本來應該是我要頒獎狀給他們，但是，因為我的YouTube訂閱數破10萬，反而是他們頒了銀牌獎給我。當總統之後，我好久沒有「被頒獎」。

總統府發言人林鶴明說，蔡總統3月17日重新啟用YouTube頻道後，訂閱人數在一個月內從6千多人到突破10萬人，Google也藉由總統這次參訪，頒發YouTube認證的「白銀創作者獎」。蔡英文總統則開玩笑的說，「自從上次領取中選會當選證書後，很久沒有被頒獎了」。

蔡英文總統昨參訪Google台灣辦公室。圖／擷取自蔡英文臉書影片
蔡英文總統昨參訪Google台灣辦公室。圖／擷取自蔡英文臉書影片
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