換柱陰謀又重演？ 學者提醒：國民黨要顧及韓鐵粉的心

2019-04-18 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉說，高雄市長韓國瑜訪美期間的準總統候選人氣勢升到最高點時，國民黨中央好像突然力拱鴻海董事長郭台銘，韓的鐵粉恐怕會覺得四年前換柱的陰謀戲碼，如今又重演了。

胡幼偉說，韓粉能不能轉枱支持郭董，是國民黨眼下面臨的問題。「為什麼大家已有共識要強力支持的人，最後總是會被弄掉？」這是韓鐵粉心中過不去的關卡跟憤怒。因為從心理學的角度，人一旦對某人產生強烈的正面態度，要他瞬間轉變態度，去強烈支持另一個人是很難做到的事情。他覺得國民黨中央似乎對此毫不在意，這樣下去會有問題。

胡幼偉臉書全文：

雖然老韓到目前為止，也沒有說他要玩2020這一局，但就在韓訪美期間的準總統候選人氣勢升到最高點時，突然發生黨中央好像強力拱郭，韓之鐵粉恐怕會覺得，四年前換柱的陰謀戲碼，如今又重演了！

「為什麼大家已有共識要強力支持的人，最後總是會被弄掉？」這是韓鐵粉心中過不去的關卡跟憤怒。而黨中央似乎對此毫不在意，這樣下去會有問題。

從心理學的角度來講，一個人一旦對某人產生強烈的正面態度，要他（她）瞬間轉變態度，去強烈支持另一個人，是很難做到的事情。學過傳播理論的人都知道，態度的改變，非常困難，因為那涉及對自我的否定，所以，要經由傳播來說服一個人改變態度，進而改變行為，不是那麼容易的事情。

剛剛才在美國東西兩岸喊過韓國瑜選總統的僑胞，現在是什麼感覺？要他們在內心先自我說服，喊了半天，都是鬼鬧一場而已，他們能接受嗎？那等於要他們接受「我隨時可以移情別戀」的負面自我認知，他們做的到嗎？

這就是韓鐵粉面臨的問題：如果他們馬上改口支持郭董，就必須處理家人、朋友、同事嘲諷般的質問：「你不是支持韓國瑜嗎？」那韓鐵粉怎麼受的了這個？

心理問題非常難搞，黨中央卻毫不在意，亦無警覺。四年前換柱之怒，已在僑界和島內的韓團中爆發，我可能是唯一敢指出問題嚴重性的人。

為什麼會這樣？黨中央堅持不做壞人，不願意為了徵召老韓得罪阿倫和喬公，現在更不願得罪郭董，最後就弄到今天這個局面。