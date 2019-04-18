傅崐萁要回來了 坐監206天今出獄千人相迎

「傅崐萁回來了!」因炒股案入獄206天的花蓮前縣長傅崐萁，服刑期滿今天出獄，地方團體、支持者動員上千人前往花蓮監獄門口相迎，前立法院長王金平都傳出將現身現場，傅崐萁預計上午8時30分步出監獄，將在大門口向現場支持者發表談話。

傅崐萁被控於擔任立委期間，炒作合機公司股票案，內線交易獲利上億元，被依違反證券交易法判刑8月，去年9月25日發監執行，當時也有大批支持者動員，聚集花蓮地方法院門口送行，當時傅高喊「8個月後又是一條好漢」，如今已刑滿出獄，仍有上千民眾前來迎接，可見他儘管因案入監，人氣依然不墜，在地方政壇仍有雄厚實力。

隨著他出獄日逐漸逼近，地方各界近日紛紛動員支持，包括花蓮前縣警局長、退警協會理事長耿繼文、東大門夜市攤商、宮廟、政界等各路人馬各自動員，透過網路社群號召，現場還將有「把阿扁關回去」連署活動、「拔菜」團體到場聲援等，預料將有上千人集結，因人數眾多，吉安鄉長游淑貞已向警方申請集會遊行獲核准。