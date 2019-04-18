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杏仁哥：只要韓市長 非韓不投

2019-04-18 01:33聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

從去年韓國瑜參選高雄市長就一路挺到底的杏仁哥，今天凌晨要帶著高雄韓粉分搭4部遊覽車到桃園機場去為韓國瑜接機、獻花，並支持韓參選2020總統，杏仁哥2周前就在六合夜市設攤，發起連署支持韓國瑜選總統，對昨天鴻海集團董事長郭台銘宣布要參加國民黨初選，杏仁哥說，韓粉不為所動，非韓不投。

杏仁哥很明白地說，有些人比較貴族出身的，應該要給基層出身的像韓國瑜這樣的賣菜郎來試試看（選總統），不要看不起從基層打混過出來，像這麼有智慧的韓市長。

杏仁哥說，郭董要出來，就可以是失聯的國民黨員，那「像我以前當過兵，也算國民黨啊!，是不是也可以去參選呢？」，還有其他政治人物、失聯的國民黨員是不是也可以出來參選總統？這個國民黨要考量一下，「不是有錢人就可以買得到人心」。

杏仁哥說，郭董生意做得很好，身分、地位也很高，但是他可以像韓市長一樣到國外去彎下腰，去幫大家搶訂單嗎？「不可能」。

他說，台灣要力拚經濟，需要一個懂得百姓、知道民間疾苦，不像過去的馬總統，他是書香出身，可是從來就沒有一個賣菜郎可以彎下腰去搶訂單，這個百姓看了很感動啊！

所以，杏仁哥的結論是郭董就好好的拚他的事業，可以協助來台灣投資， 一樣可以得到台灣民眾高度的讚賞與感謝，現在郭董突然說要出來參選，「我覺得是一場笑話啦！我們還是一樣，非韓不投！」、「我們堅絕就是只有一個韓國瑜！」

至於如韓國瑜不參選總統，韓粉是否會轉而支持國民黨提名或韓國瑜支持的人，杏仁哥搖搖頭說「我們會相當失望」。

杏仁哥說，他相信韓市長會很有智慧的，也不會拋棄韓粉，「因為我們始終如一，就是挺韓」。杏仁哥甚至明白地說，如果今天「不幸」他（指韓）支持了郭董，「那抱歉，我們一樣沒有辦法相信郭董」。

杏仁哥解釋說，生意人跟政治是兩碼子事，生意人很聰明，但要做政治人物需要有高度智慧，如真的有一天韓市長退出，力挺（郭），「我們會非失望」，我們還是一心一意要韓市長出來選，如果必要的話，可做全民調嘛！

杏仁哥說，不管怎麼一定要把韓市長推上去，強調「我們只要韓市長，我們非韓不投 !」，杏仁哥還說韓市長也說明年1月11 日大家台灣見，「這也算是表態，所以我對韓市長還是有高度的信心。」

杏仁哥發起的高雄市民同意市長韓國瑜市長參選2020總統大選連署書，二周來在六合夜...
杏仁哥發起的高雄市民同意市長韓國瑜市長參選2020總統大選連署書，二周來在六合夜市已收到5萬份連署書。記者謝梅芬／攝影
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杏仁哥昨晚在六合夜市表示，挺韓到底，非韓不投。記者謝梅芬／攝影
杏仁哥昨晚在六合夜市表示，挺韓到底，非韓不投。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜郭董國民黨
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