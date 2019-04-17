毛嘉慶：天上不會掉燒餅 百姓不是為了成就個人而投票
明年總統大選，國民黨和民進黨初選提名好戲連台，但也紛擾不停。國民黨文傳會前副主委毛嘉慶今天在臉書貼文提醒兩黨，天上不會掉燒餅，百姓也從不是為了成就個人而投票。
毛嘉慶表示，我們做為一個公民，乃至於組成公民社會，必須要有嚴謹的自我要求。政治鬥爭中，我們發現常常有人高喊打倒威權，其實是為了樹立自己成為一個新威權，這種騙完選票騙鈔票的戲碼，過去幾年大家看透了，所以壞又蠢的政黨勢必被大家拿掃帚趕走。
毛嘉慶說，令人不解的是，為何尋求挑戰執政黨的國民黨，做為主要在野黨的國民黨，遲遲不願意就理念與建設藍圖做出清楚的說明?也不願在以核養綠、愛家公投如此明確的公投結果與民意站在一起，卻只像是在九合一大選撿到槍一樣喜孜孜地傻笑等進洞房?彷彿守株待兔就會有美好的事情不斷發生，但天上終究不會掉燒餅，就像百姓也不會只為了政治人物的野心而投票。
毛嘉慶表示，誰能贏，必須建立在誰能贏得民心與尊敬，民進黨殷鑑猶在。他們被討厭的原因，正是失敗在執政者心中只有權力的競逐、資源的分派。執政只能是手段與過程，目的是提升人民的生活與國家的富強。這靠的不是誰計畫了多少年或誰能畫大餅，百姓要的就是安居樂業與國富民強。大家知道何謂小恩小惠，也清楚誰在兜攏個人資源，請相信人民的智慧，絕對高於神話中的廟算。
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