毛嘉慶：天上不會掉燒餅 百姓不是為了成就個人而投票

2019-04-17 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



明年總統大選，國民黨和民進黨初選提名好戲連台，但也紛擾不停。國民黨文傳會前副主委毛嘉慶今天在臉書貼文提醒兩黨，天上不會掉燒餅，百姓也從不是為了成就個人而投票。

毛嘉慶表示，我們做為一個公民，乃至於組成公民社會，必須要有嚴謹的自我要求。政治鬥爭中，我們發現常常有人高喊打倒威權，其實是為了樹立自己成為一個新威權，這種騙完選票騙鈔票的戲碼，過去幾年大家看透了，所以壞又蠢的政黨勢必被大家拿掃帚趕走。

毛嘉慶說，令人不解的是，為何尋求挑戰執政黨的國民黨，做為主要在野黨的國民黨，遲遲不願意就理念與建設藍圖做出清楚的說明?也不願在以核養綠、愛家公投如此明確的公投結果與民意站在一起，卻只像是在九合一大選撿到槍一樣喜孜孜地傻笑等進洞房?彷彿守株待兔就會有美好的事情不斷發生，但天上終究不會掉燒餅，就像百姓也不會只為了政治人物的野心而投票。