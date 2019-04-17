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跟郭董別苗頭 蔡英文：第一次陪媽祖進香感謝媽祖保佑

2019-04-17 22:31聯合報 記者林敬殷╱即時報導

今天媽祖回鑾，蔡英文總統稍早將日前參與白沙屯媽祖進香的影片剪輯上網，頗有與今天鴻海董事長郭台銘的托夢說，互別苗頭。事實上，蔡總統在多年前被星雲大師讚許說是媽祖婆，今天也在網路上引起熱議。蔡總統在影片中說，台灣的路從來不輕鬆，但有我們團結守護，台灣一定會平安。

蔡總統首位參與白沙屯媽祖進香的國家元首，她在臉書上表示，今年她第一次參加了白沙屯媽祖的進香，跟「香燈腳」們用虔誠的心，陪伴媽祖進香。

她表示，那一天和大家一起走這一段路，沿途的民眾提供飲水、食物，都是出自奉獻的誠心。我們除了感謝媽祖保佑以外，「最重要的還是台灣人彼此之間的相互扶持」，只要我們在一起，我們就有力量。

蔡總統說，台灣人的溫暖，台灣人對信仰的堅持，就是讓大家團結做伙，讓我們的台灣可以更好。

蔡總統也表示，今天媽祖回鑾，一路平安圓滿，她也要再次為人民祈福，祝願台灣平安。

每年白沙屯媽祖進香是台灣的文化盛事，蔡總統統今年推薦許多外國媒體，因此，有不少國外媒體都報導今年的盛會。

以下是總統臉書全文：

今年我第一次參加了白沙屯媽祖的進香，跟「香燈腳」們用虔誠的心，陪伴媽祖進香。

那一天和大家一起走這一段路，沿途的民眾提供飲水、食物，都是出自奉獻的誠心。我們除了感謝媽祖保佑以外，最重要的還是台灣人彼此之間的相互扶持，只要我們在一起，我們就有力量。

台灣人的溫暖，台灣人對信仰的堅持，就是讓大家團結做伙，讓我們的台灣可以更好。

今天媽祖回鑾，一路平安圓滿，我也要再次為人民祈福，祝願台灣平安。

蔡總統首位參與白沙屯媽祖進香的國家元首，她在臉書上表示，今年她第一次參加了白沙屯...
蔡總統首位參與白沙屯媽祖進香的國家元首，她在臉書上表示，今年她第一次參加了白沙屯媽祖的進香，跟「香燈腳」們用虔誠的心，陪伴媽祖進香。照片翻攝自總統臉書。
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白沙屯媽祖信仰郭台銘
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