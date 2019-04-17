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警察新制服 活動更靈活 深入險境打擊犯罪

2019-04-17 20:41聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

全國警察即將在明天全面換上新制服，新制服強調讓員警執勤時更有活動延展性，不會綁手綁腳，不僅透氣性良好，還用上時尚又沈穩的藏青色，連提前曝光都在網上掀起民眾討論「實在帥呆了」；新北市新莊警分局派出男女警示範，連在險惡的廢墟險境中，都能發揮最佳的追捕犯人動力，相比舊制服，新制服舒適度更高，也更加堅韌耐磨。

為了展示新制服的高延展與靈活性，新北市警局新莊分局派出2名女警林柔均、李玟庭，和男警陶建翔，3人一同示範新制服的優點，以執勤安全、舒適度、靈活性為考量的「戰術型」制服，除了加入了大量收納口袋設計，還提高布料的耐磨及保護效果。

在舒適度提升上，員警能有更好的活動延展性，衣料大量使用彈性纖維不再綁手綁腳，還採用散熱設計，不管是奔跑追逐嫌犯，還是在悶熱環境下執行任務，都能保持最佳的體力。

設計大變革上大量運用魔鬼氈，捨棄鈕扣穿脫不便的性質，能加快緊急任務時換裝速度，S腰帶也更改為符合執勤需求的設計，可以勾掛更多配件，提升攜帶方便性。

新制服將從明天、18日全面換裝，將一次統一淘汰使用30年的制服設計，希望民眾見到新式的藏青色警察制服，都能一眼就認出，帶給全民全新的氣象與感受。

全國警察即將在明天全面換上新制服新制服採用藏青色設計，看起來更加具有現代感與時尚...
全國警察即將在明天全面換上新制服新制服採用藏青色設計，看起來更加具有現代感與時尚感。記者巫鴻瑋／攝影
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新北市警局新莊分局為展示新制服的高延展與靈活性，派出警員林柔均、李玟庭和陶建翔一...
新北市警局新莊分局為展示新制服的高延展與靈活性，派出警員林柔均、李玟庭和陶建翔一同示範入廢墟險境中，警員如何追緝犯人，展現新制服的優點。記者巫鴻瑋／攝影
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新北市警局新莊分局為展示新制服的高延展與靈活性，派出警員林柔均、李玟庭和陶建翔一...
新北市警局新莊分局為展示新制服的高延展與靈活性，派出警員林柔均、李玟庭和陶建翔一同示範入廢墟險境中，警員如何追緝犯人，展現新制服的優點。記者巫鴻瑋／攝影
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新莊警分局警員李玟庭說，穿著警察制服翻牆跨窗，完全難不倒他，呈現出新制服的高度延...
新莊警分局警員李玟庭說，穿著警察制服翻牆跨窗，完全難不倒他，呈現出新制服的高度延展與靈活性。記者巫鴻瑋／攝影
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