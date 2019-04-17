警察新制服 活動更靈活 深入險境打擊犯罪

2019-04-17 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



全國警察即將在明天全面換上新制服，新制服強調讓員警執勤時更有活動延展性，不會綁手綁腳，不僅透氣性良好，還用上時尚又沈穩的藏青色，連提前曝光都在網上掀起民眾討論「實在帥呆了」；新北市新莊警分局派出男女警示範，連在險惡的廢墟險境中，都能發揮最佳的追捕犯人動力，相比舊制服，新制服舒適度更高，也更加堅韌耐磨。

為了展示新制服的高延展與靈活性，新北市警局新莊分局派出2名女警林柔均、李玟庭，和男警陶建翔，3人一同示範新制服的優點，以執勤安全、舒適度、靈活性為考量的「戰術型」制服，除了加入了大量收納口袋設計，還提高布料的耐磨及保護效果。

在舒適度提升上，員警能有更好的活動延展性，衣料大量使用彈性纖維不再綁手綁腳，還採用散熱設計，不管是奔跑追逐嫌犯，還是在悶熱環境下執行任務，都能保持最佳的體力。

設計大變革上大量運用魔鬼氈，捨棄鈕扣穿脫不便的性質，能加快緊急任務時換裝速度，S腰帶也更改為符合執勤需求的設計，可以勾掛更多配件，提升攜帶方便性。