郭台銘表態參加國民黨初選 賴清德這麼回應

2019-04-17 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



鴻海郭台銘表態參加2020總統大選國民黨黨內初選，為政壇投下震撼彈，不僅藍軍一片亂哄哄，綠營對此也一片譁然，而參加民進黨黨內初選的 行政院前院長賴清德傍晚對此不願多回應，只表示「參選是每人權利，尊重每個要為國家服務的人出來參選，最後由國人作決定，選出最好人選來帶領國家」