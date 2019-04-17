親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董擬參選總統
鼓吹武統拒入境
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

選邊站？郭台銘參選總統 北市議會挺韓國瑜連署生變

當沉默的多數成被操弄的多數 「脫歐」影視中的啟示

計天當計天下利！郭台銘承繼蔣經國路線！

2019-04-17 16:26聯合報 記者王寓中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今天下午在國民黨中常會獲頒榮譽狀，郭台銘明確表態願參加國民黨總統初選，郭台銘並首度公開說明，他辦公室「 計利當計天下利、求名應求萬世名」匾額的由來。

郭台銘表示，前總統李登輝尊重蔣經國，當選總統後，並沒有拆除總統府的蔣經國辦公室，陳水扁當選總統後，拆除蔣經國辦公室，改成餐廳，在拆除時他得知蔣經國辦公室有這樣的匾額，至今仍深入他心。

郭台銘表示，他後來認識甫就任台北市長的郝龍斌，向郝說他很喜歡這幅對聯，之後某年某月某一天，他正在中國大陸出差，秘書打電話給他說郝龍斌送對聯，他想說肯定沒有好事，指示秘書退回對聯。

郭台銘表示，郝龍斌後來說2010年台北市申請城市論壇及上海世博會，陳水扁時代根本不可能給一毛錢，於是想到他喜歡對聯。

之後捐了錢的郭形容，這幅聯值多少錢？「花了我5億5千萬！」

郭台銘表示，他辦公室這幅對聯，是郝龍斌請中正紀念堂「大中至正」題字書法家楊家麟寫的，他後來還退回給郝龍斌， 加上「郝龍斌致贈」。

「 計利當計天下利、求名應求萬世名」被蔣經國奉為座右銘，這十七個字是中華民國開國元勳于右任親筆題詞贈予蔣經國，中國大陸國家主席習近平2013年在印尼國會演說時，也引用前半句的「 計利當計天下利」。

郭台銘蔣經國郝龍斌
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

選總統玩真的 郭台銘宣布參加國民黨總統初選

2019-04-17 16:25

費鴻泰：蔡政府扮民主殺手 藍委不排除杯葛蘇貞昌

2019-04-17 15:03

中執會協調區域立委 與會者有笑容沒答案

2019-04-17 15:02

3月增2.5億元負債？高市府：短債增減正常財務調度

2019-04-17 14:30

開個資後門 時力：近八成中央機關未評估國外個資保護

2019-04-17 13:58

影／是否選總統？ 郭台銘：媽祖託夢叫我要出來

2019-04-17 12:44

宋楚瑜進中聯辦是被統戰？陳明通：宋不是公務員

2019-04-17 12:42

高潞‧以用帶已婚主任夜宿會館 徐永明助理批：時力最黑暗的一天

2019-04-17 12:12

自住不該淪打房犧牲品 綠委提案修法稅率降至1%

2019-04-17 12:06

影／教師法恐害丟飯碗？ 教部：不會影響教師續聘

2019-04-17 12:02

棄主權換國際參與 吳釗燮：祖宗會從墳墓爬出修理我

2019-04-17 12:02

選總統？郭台銘參拜板橋慈惠宮：媽祖說我一定要出來

2019-04-17 11:48

普悠瑪司機尤振仲記一大過二小過 撤銷火車駕照

2019-04-17 11:16

感謝狀曝光 國民黨讓郭台銘黨籍問題就地合法　

2019-04-17 11:03

影／「摟妹手不抖、阿扁關回去」 民代之子率團嗆中監

2019-04-17 10:58

促進政府土地開發作業透明 政府建置資訊系統

2019-04-17 10:56

教師法火車對撞！ 立院座談會教師家長團體交鋒

2019-04-17 10:51

桃園副市長懸缺3個多月 秘書長李憲明升任

2019-04-17 10:32

陳明通被問到韓國瑜 跳針回答「下一題，好不好」

2019-04-17 09:52

王定宇：郭台銘發怒 為選總統？拉抬股價護盤？

2019-04-17 09:08

扁家到底多有錢？「勇哥」生財有道 海角7億只是小case...

2019-04-17 09:00

圓桌招商座談會 簽署投資1千萬美元MOU

2019-04-17 08:58

綠批馬英九傾中傷台經濟 孫大千：看不見自己很快失政權

2019-04-17 08:11

韓國瑜批大巨蛋沒處理好 柯文哲：講得對

2019-04-17 00:09

國民黨籲蔡總統查清楚 李毅私下和民進黨談什麼

2019-04-16 23:11

罕見自po六行程 蔡英文驕言：為了國安這是我的日常

2019-04-16 20:10

蔡總統接見莫健 台美關係還在持續升溫

2019-04-16 19:11

兩岸政治協議定義 公民陣線提建言

2019-04-16 18:40

「學姊」頻上政論節目領通告費 藍營質疑已違法

2019-04-16 14:41

拜會企業大老原因 柯文哲：市民服務

2019-04-16 13:01

影／克國總理四度到訪 蔡總統在府內軍禮迎接

2019-04-16 12:39

3任總統台大法律系台灣經濟殘廢？ 賴清德：還是有進步

2019-04-16 12:28

推動加入WHO老遭打壓 監委指出3大缺失

2019-04-16 12:23

台鐵訂票APP花10億元建置挨批 藍委：規畫能力不足

2019-04-16 12:21

再度質疑台鐵售票系統 藍委：未驗收就上線

2019-04-16 12:11

高市綠議員批韓國瑜說大話 藍：應多給時間實現政見

2019-04-16 12:08

阿扁言行爭端多 藍委批法務部失職

2019-04-16 12:04

推動女性賦權 蔡總統：盼未來不會再被稱女總統

2019-04-16 12:01

影／陳水扁關回去！國民黨團帶手銬赴監院舉發

2019-04-16 11:50
看更多

熱門文章

是否支持選總統 郭台銘：媽祖託夢叫我一定要出來

2019-04-17 11:29

郭董真要選總統？ 這2位大老闆都因「她」選不下去…

2019-04-17 08:00

高潞‧以用帶已婚主任夜宿會館 徐永明助理批：時力最黑暗的一天

2019-04-17 12:12

郭台銘選總統 知情人士：馬英九「樂觀其成」是關鍵

2019-04-17 12:30

宣布參選2020？ 郭台銘周三早到板橋慈惠宮參拜

2019-04-16 23:23

影／呼籲軍公教！韓國瑜：邪門歪道的命令 不要配合

2019-04-16 18:24

郭台銘領榮譽狀 正式宣布投入國民黨總統初選

2019-04-17 15:36

綠批馬英九傾中傷台經濟 孫大千：看不見自己很快失政權

2019-04-17 08:11

不再為鴻海牟利？學者爆郭台銘選總統的罩門是這個

2019-04-17 01:49

拚國民黨總統初選玩真的 郭台銘下午造訪中常會

2019-04-17 09:58

想一睹郭台銘拜媽祖 民眾推擠怒喊：選總統我們要關心

2019-04-17 10:51

郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

2019-04-16 21:27

韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

2019-04-17 13:58

郭董擬參選震撼彈 韓國瑜：從愛情文藝片變武俠片

2019-04-16 23:28

郭台銘選總統衝擊韓粉？他辦網路投票結果挺韓一面倒

2019-04-17 09:31

楊應超：如果郭台銘參選 將有四大優勢

2019-04-16 19:07

【重磅快評】藍憂解？郭台銘急行軍 韓國瑜變辣台哥

2019-04-16 18:44

影／為了「賴清德的妹妹」 民進黨立委初選這兩人又槓上

2019-04-16 21:32

扁家到底多有錢？「勇哥」生財有道 海角7億只是小case...

2019-04-17 09:00

影╱被郭董飆駡 蕭美琴現身這樣回應

2019-04-16 17:34

郭台銘出場代表韓國瑜退出？謝龍介：兩人可能已有默契

2019-04-17 14:31

感謝狀曝光 國民黨讓郭台銘黨籍問題就地合法　

2019-04-17 11:03

影／郭董爆氣為那椿？原來是蕭美琴「回問題不看我」

2019-04-16 18:02

影／郭台銘選總統強壓群雄？韓：震撼人心 柯：跟我無關！

2019-04-16 17:41

郭董若當總統...85億美元身家都得信託、出國限制多

2019-04-17 13:07

見縫插針 林濁水：郭台銘對韓流殺傷力非我能望其項背

2019-04-17 08:27

聽聞郭董想選總統 李佳芬：輕鬆、開心啊

2019-04-17 04:33

國軍戰鬥個裝比一比 特戰部隊比一般部隊檔次高

2019-04-17 06:18

郭台銘考慮參選總統 王丹：台灣選舉之精彩全宇宙第一

2019-04-16 17:09

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

2019-04-16 15:52

蔡總統裁示！陸委會：拒絕主張兩制武統人士入境

2019-04-16 20:13

郭台銘出手了！沈富雄：韓國瑜順勢辭轎 比較漂亮

2019-04-17 12:30

即時短評╱郭董一句媽祖託夢 破了韓國瑜的局

2019-04-17 14:28

韓國瑜參觀特斯拉、蘋果總部、台達電 還啖永和豆漿

2019-04-17 04:35

陳長文9天前投書郭董選總統 網友：還是台大法律系厲害

2019-04-17 15:22

拜完媽祖拜關公 郭台銘：是否要選總統我等祂們告訴我

2019-04-17 12:53

郭台銘選總統？ 前立委林正杰：虎和熊好談判！

2019-04-17 10:53

重批3任總統鬼混 扁嗆韓國瑜：不感恩沒關係忘本就不該

2019-04-17 00:38

郭台銘選不選2020總統？ 宣布之前要先問過祂

2019-04-17 10:12

郭台銘獲頒國民黨榮譽狀 臉書秀新黨證又刪文

2019-04-17 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top