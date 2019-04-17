計天當計天下利！郭台銘承繼蔣經國路線！

2019-04-17 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天下午在國民黨中常會獲頒榮譽狀，郭台銘明確表態願參加國民黨總統初選，郭台銘並首度公開說明，他辦公室「 計利當計天下利、求名應求萬世名」匾額的由來。

郭台銘表示，前總統李登輝尊重蔣經國，當選總統後，並沒有拆除總統府的蔣經國辦公室，陳水扁當選總統後，拆除蔣經國辦公室，改成餐廳，在拆除時他得知蔣經國辦公室有這樣的匾額，至今仍深入他心。

郭台銘表示，他後來認識甫就任台北市長的郝龍斌，向郝說他很喜歡這幅對聯，之後某年某月某一天，他正在中國大陸出差，秘書打電話給他說郝龍斌送對聯，他想說肯定沒有好事，指示秘書退回對聯。

郭台銘表示，郝龍斌後來說2010年台北市申請城市論壇及上海世博會，陳水扁時代根本不可能給一毛錢，於是想到他喜歡對聯。

之後捐了錢的郭形容，這幅聯值多少錢？「花了我5億5千萬！」

郭台銘表示，他辦公室這幅對聯，是郝龍斌請中正紀念堂「大中至正」題字書法家楊家麟寫的，他後來還退回給郝龍斌， 加上「郝龍斌致贈」。

「 計利當計天下利、求名應求萬世名」被蔣經國奉為座右銘，這十七個字是中華民國開國元勳于右任親筆題詞贈予蔣經國，中國大陸國家主席習近平2013年在印尼國會演說時，也引用前半句的「 計利當計天下利」。