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選邊站？郭台銘參選總統 北市議會挺韓國瑜連署生變

當沉默的多數成被操弄的多數 「脫歐」影視中的啟示

媽祖托夢給郭台銘？林淑芬：別扯到我們家姑婆祖！

2019-04-17 16:22聯合報 記者陳熙文╱即時報導

民進黨立委林淑芬。聯合報資料照／記者許正宏攝影
民進黨立委林淑芬。聯合報資料照／記者許正宏攝影
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鴻海董事長郭台銘決定參加2020年總統大選，今下午接受國民黨主席吳敦義親頒榮譽狀，並直接宣布願投入黨內總統初選、不接受徵召，他也在稍早表示，是媽祖有託夢給他，「叫我一定要出來」。對此，民進黨立委林淑芬在臉書上表示，自己想選，不要扯到我們家姑婆祖。

林淑芬在臉書上諷刺郭台銘，稱「我家姑婆祖太媽祖也託夢告訴我，她被綁架了」，並強調，「自己想選不要扯到我們家姑婆祖」。

（翻攝林淑芬臉書）
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林淑芬郭台銘媽祖總統大選
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