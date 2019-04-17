媽祖托夢給郭台銘？林淑芬：別扯到我們家姑婆祖！

2019-04-17 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



民進黨立委林淑芬。聯合報資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘決定參加2020年總統大選，今下午接受國民黨主席吳敦義親頒榮譽狀，並直接宣布願投入黨內總統初選、不接受徵召，他也在稍早表示，是媽祖有託夢給他，「叫我一定要出來」。對此，民進黨立委林淑芬在臉書上表示，自己想選，不要扯到我們家姑婆祖。