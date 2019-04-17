費鴻泰：蔡政府扮民主殺手 藍委不排除杯葛蘇貞昌

2019-04-17 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



立委費鴻泰今指控，「行政院長蘇貞昌上任沒有多久，就把手伸進了官股銀行，也把手伸進了國家通訊傳播委員會（NCC）」，批評蔡政府扮「民主殺手」，要蔡英文總統和蘇貞昌別「搞獨裁」，更言藍委下個會期，不排除杯葛蘇院長上台做施政報告。

費鴻泰表示，第一個NCC主委下台，只因為詹前主委基於獨立機關的立場，不願意配合破壞言論及新聞自由。蘇貞昌又將髒手伸進中選會，中選會這個獨立的機關，硬是要安插長期是民進黨籍的李進勇。昨天蔡英文召開國家安全會議，做出了決議，以後如果有像李毅這樣言論上要對台灣不利的人，都要禁止入境。

費鴻泰表示，現在彷彿到了非常戒嚴時代，比以前戒嚴時代更厲害。在以前戒嚴時代，主張要台灣獨立的人，當時被限制入境，像陳唐山之類的人被限制入境；後來，為了民主不分藍綠，大家要求解嚴，也修改了刑法一百條，凡是只限於言論的部分，絕不做出入境限制。

費鴻泰指出，李毅在2017年到了民進黨中央黨部，和民進黨大陸事務副主任會面。我們現在要求，民進黨部告訴我們談話的內容，民進黨卻不回答？蔡英文為了選舉，到處撿槍，撿到槍就亂轟一通，請問2017年的時候，蔡英文除了當總統還擔任黨主席，那時候為何不把武統的李毅驅逐出境？現在到了選舉就開始搞戒嚴，限制言論自由。