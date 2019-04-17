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韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

郭台銘可能選總統 葉毓蘭：藍營的鋼鐵人出現了

2019-04-17 14:40聯合報 記者楊德宜╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘今天說，媽祖託夢叫他一定要出來，參選總統的可能性大，引起社會關注。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，她感謝每一位為了台灣願意挺身而出的能人志士。郭台銘今天上午的宣告，藍營的鋼鐵人史塔克已經出現了。

郭台銘是否選總統，郭台銘上午說，媽祖託夢給他，「叫我要出來做一些事情（選總統）」。

鴻海董事長郭台銘。記者任忠泰／攝影
鴻海董事長郭台銘。記者任忠泰／攝影
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郭台銘媽祖葉毓蘭
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