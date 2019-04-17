郭台銘可能選總統 葉毓蘭：藍營的鋼鐵人出現了

2019-04-17 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今天說，媽祖託夢叫他一定要出來，參選總統的可能性大，引起社會關注。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，她感謝每一位為了台灣願意挺身而出的能人志士。郭台銘今天上午的宣告，藍營的鋼鐵人史塔克已經出現了。