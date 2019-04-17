新北第10選區李嘉進退選 林金結確定出線

2019-04-17 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國民黨立法委員新北市第10選區（土城、三峽）初選雖有4人領表，但僅李嘉進、林金結登記參選。市黨部主委李乾龍今天邀請2人初選協調，李同意退出選舉，由林迎戰民進黨現任立委吳琪銘。

李嘉進表示，他為營造黨內團結和諧，贏得勝選，並鼓勵新人參政，決定退回登記申請，發表退選聲明。