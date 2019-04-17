郭台銘出場代表韓國瑜退出？謝龍介：兩人可能已有默契

2019-04-17 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



鴻海郭台銘公開表示要考慮是否參選總統，投下巨彈，政論節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑昨晚在節目中指出，由於郭已說明要初選不要徵召，可能代表韓國瑜出局，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，3周前就已人跟他說過，郭、韓之間有默契，當時他還認為不可能，但現在看起來確實。

劉寶傑在節目中表示，郭台銘要參加初選不會徵召，是否代表排除韓國瑜，因為韓不能夠參加初選。

謝龍介表示，這種情況只能用「半路熊熊遇到寶」來形容，本來慘到沒有佛可以燒，現在一手全都是好牌，很多選民都跟他說「國民黨現在不用煩惱沒人可以選」，郭、韓兩人可能有默契，否則當初韓國瑜不會說「老鼠咬拖鞋，大的在後面」，據他了解，郭與韓約在20天前有串連，有人告訴他「韓國瑜不會選，xxx要出來選」，但他當時認為「怎麼可能，韓從美國回來應該就確定了吧」。

而且國民黨現在決定民調在黨代表大會之前才要進行，顯示要給郭兩個月去衝，而總統蔡英文最近都在打美國牌，有多項軍購，但是郭只要出來，以郭與美國的關係，蔡做的都是白做。

民進黨前立委李俊毅則表示，民進黨根本瞄準錯誤方向，台灣政壇已經亂成一團，代表韓國瑜不可能再出來選，韓粉可能要哭好幾天，是國民黨要處理的，韓國瑜的障礙本來是黨內幾顆太陽，沒想到現在出現一顆超級大太陽，目前的民調綠都輸給韓，更何況綠營分裂，民進黨對郭沒有戰略是不對的，民進黨過去打傳統選戰，遇到柯文哲與韓國瑜就已經手忙腳亂，現在「異形入侵」，民進黨不應該吵了，趕快回來研究該怎麼打異形。