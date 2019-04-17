3月增2.5億元負債？高市府：短債增減正常財務調度

2019-04-17 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



又網友爆料指高雄市短期負債增加2.5億元，高市財政局今再次澄清表示，高雄市公告3月債務，長債沒有增減，短債增加2.52億元，但各都的短期債務每月本來都會有所增減，這是正常財務調度現象。

高市財政局表示，高雄市公告3月債務，長債2416.07億元、短債101.74億元，總共2517.81億元，與2月比較長債並沒有增減，短債增加2.52億元。

但財政局指，以其他5都為例，台北市是減少10億元、新北市增加41億元、台中市減少27億元、台南市增加13億元、桃園市增加12億元，各都的短期債務每月本來都會有所增減，這是正常財務調度現象。

財政局表示，地方政府主要稅收，如4月是牌照稅、5月是房屋稅及11月是地價稅，這些收入都須在特定月份才會入庫，而每月又需支出人事費用、各項工程經費、社會福利支出等，所以在每月支出大於收入時，都會先透過短債來調節收支。

財政局強調，這是各縣市都會使用的一種正常財務調度作法，從中央到地方都一樣，呼籲外界勿再以偏概全，過度解讀每月公告的債務資訊。

財政局說，高雄市3000多億元負債，是歷任市長累積而成，高雄市長期在自有財源不足下，為支應政府政策要求及推動各項市政建設，不得不透過舉債來支應，而長期累積下來的債務，如何解決，不是一蹴可幾，而是應循序漸進。

財政局表示，面對高雄市債務，已在積極逐步減債，並希望研提改善策略，希望在多方條件具備下，可有逐步還債契機，來減少債務的擴大。