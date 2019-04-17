【即時短評】郭董一句媽祖託夢破了韓國瑜的局

2019-04-17 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜9天訪美之行已經結束，韓一言一行受到高度關注。隨著2020年大選逼近，民進黨已形成蔡英文、賴清德之爭，藍營這方除基層力拱韓，王金平和朱立倫尚無退場跡象，鴻海董事長郭台銘鬆口考慮參選總統後，更投下震撼彈，郭選不選，這盤總統棋局都已大亂。

韓國瑜雖是市長，外界卻當他總統候選人。哈佛、史丹福兩所大學的演講被放大鏡檢視，他和前美國駐阿富汗大使（Karl Eikenberry）、甫卸下川普政府國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）、曾任國家情報總監辦公室副總監的馮稼時（Thomas Fingar）不公開密談，這三人與白宮和五角大廈關係密切，涉及層面從區域軍事作戰、國家安全到情報，韓對中美台三角關係看法如何？隱含美國與韓的非正式交談與諮詢。

韓國瑜此行定位是「演講與招商」。招商部分，不管是拜會洛城副市長或企業，重點是行銷高雄優勢和特色，最後一天矽谷圓桌招商座談會，拿到一張footprintku公司願意加碼1千萬美元投資的MOU，小有成果。

比較起他在哈佛、史丹佛兩所大學的演講，韓似乎更著力在僑宴的表現，韓粉熱情拱韓選總統的聲浪強強滾。這或許就是韓真正的想法：如何將訪美效益「出口轉內銷」，也讓國內和海外的韓粉氣勢匯聚起來。昨天台灣某一份媒體民調也證明韓在民調支持度上擊敗所有藍綠對手。沒想到郭董選不選總統的態度，一句「媽祖要我一定要出來」，卻可能破了韓的局。