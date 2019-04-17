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開個資後門 時力：近八成中央機關未評估國外個資保護

2019-04-17 13:58聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量立委林昶佐今天質疑，依照《個資保護法》第21條，國內非公務機關，若要將業務持有的個人資料傳輸到國外，傳輸國若對個資保護不周，中央目的主管機關可以禁止，不過將近八成以上的中央政府機關，都沒有評估過國外對於個資保護的程度，他批評，個資保護法令形同是具文。

林昶佐表示，他調查16個中央目的事業主管機關，目前對世界個資保護的評估，僅有國家通訊傳播委員會曾在2012年公告，「限制通訊傳播事業經營者將所屬用戶的個人資料傳輸至大陸地區」。但除了NCC外，包括經濟部在內的14個部會，對於各國的個資保護，完全沒有任何評估，既然沒有評估，又如何知道是否有當事人權益之虞？

林提到，若沒有完整的個資保護評估，等於就是大開國人的個資後門，以歐盟為例，去年才最新立法通過「一般資料保護規範(GDPR)」，採取的是必須符合特定條件才能國際傳輸，但目前國內，卻只有金管會，對於金融機關所蒐集的個人資料，如要委託至境外處理，需要事前得到金管會核准。林表示，民眾一旦個人資料被儲存在國外，很可能後續有奇奇怪怪的單位找上你，例如被投放很多簡體字的資訊，並成為內容農場、假消息的投放對象。

國發會個人資料保護辦公室參事李世德表示，目前的確只有NCC有依據個資法第21條限制國際傳輸。之後會依照委員的意見，針對台灣經常交流往來的國家，今年會先針對日本、韓國等，蒐集與研究相關個資保護的規定。同時，國發會也會在今年與各部會的個資教育訓練中，針對委員提到的問題，與各個部會分享資訊。

林昶佐也要求國發會，短期內，應邀集各個目的事業主管機關，針對包含中國在內的重點國家，評估個資的保護程度並定期更新，作為准許國際傳輸與否的依據。他目前也已在參考歐盟的立法經驗研擬修正個人資料保護法，加強保障國際傳輸，同時強制揭露雲端資料庫的儲存國別或地區。

時代力量立委林昶佐(左二)今天質疑，將近八成以上中央政府機關，沒有評估過國外對於...
時代力量立委林昶佐(左二)今天質疑，將近八成以上中央政府機關，沒有評估過國外對於個資保護的程度，個資保護法令形同是具文，等於就是大開國人的個資後門。國家發展委員會參事李世德（左一）、北市議會時力黨團科技長蕭新晟(右二)、開放文化基金會董事長李柏峰(右一)。記者／林麗玉攝影
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個資林昶佐歐盟
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