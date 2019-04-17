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郭台銘選總統 知情人士：「這二人」是促成他出馬的關鍵

拱郭台銘選總統 吳敦義、郝龍斌2017選主席時都曾主張

2019-04-17 13:24聯合報 記者周志豪╱即時報導

鴻海董事長郭台銘昨首度表態考慮爭取國民黨提名選總統，回顧國民黨總統提名史，早在2015年找不到候選人時，就有人建議提名郭參選。2017年黨主席選舉時，候選人郝龍斌吳敦義齊聲拱郭，讓拱郭討論首進體制。

黨內人士表示，2017年黨主席選舉期間，郝龍斌是拱郭台銘參選總統最力的候選人，當時郝只是考量，郭在2016年至2017年間，對因黨產遭凍結的國民黨財務紓困幫助甚大，國家也需一個懂經濟問題的總統，他認為郭有這樣的格局，才在選舉過程力拱。

該人士說，其實郝龍斌擔任台北市長期間，就曾送郭台銘一幅由寫下中正紀念堂「大中至正」匾額書法家楊家麟所寫的「計利當計天下利，求名應求萬世名」對聯墨寶，其中也早就暗藏對郭的期待。

該人士坦言，郝龍斌在黨主席選舉期間，以反映基層心聲為由，力主邀郭台銘代表國民黨選2020總統，事先並未跟郭打招呼，直到後來偶然遇到，郝才問郭是否介意，郭當時僅回以沒有打算參選總統，整個勸進過程才隨當年黨主席選舉結束落幕。

不過有趣的是，郝龍斌當年參選黨主席時公開表態拱郭台銘參選2020總統，也引發後來當選黨主席的吳敦義肯定，吳當時受訪時就表示，如果2020總統人選提名時，黨內人選若沒有郭台銘強大，「百分之百」會提名郭台銘參選。

反而是昨天在美國受訪肯定郭台銘參選總統「人心震撼」的高雄市長韓國瑜，2017年黨主席選舉期間，認為拱郭參選2020總統是「消費郭台銘」，認為除非是傻瓜、傻子，不然不會看不出當時國民黨品牌已不受歡迎，應先思考解決困境，再想未來。

至於郭台銘黨籍問題，該人士表示，郭在1970年就入黨，長期以來對黨有重大貢獻，若要郭代表國民黨參選總統，「黨籍根本不是問題」。該人士舉例，郝龍斌2006年1月才從新黨回國民黨，3、4月間就投入黨台北市長初選，這就是黨鼓勵黨員回歸。

郭台銘國民黨總統大選吳敦義郝龍斌
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