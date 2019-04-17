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郭台銘選總統 知情人士：「這二人」是促成他出馬的關鍵

王金平證實：郭台銘將參加黨內初選 不要徵召

2019-04-17 13:17聯合報 記者林麗玉╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今天表示，「媽祖托夢叫我一定要出來選2020。」國民黨立委王金平今天到員林福寧宮參拜，會後也發出新聞稿透露，鴻海前幕僚剛致電給他，告知郭台銘將參選，而且會參加初選，不要徵召。

對於鴻海董事長郭台銘表態將參選總統，王金平今天受訪表示，「媽祖慈悲，祂的聖意就是這樣，我們非常歡迎郭董事長一起參與初選。」

王也透露，鴻海前幕僚剛致電給他，告知郭台銘將參選，而且會參加初選，不要徵召，這位幕僚還特別提到，郭曾說「我只欠王金平人情」，王表示，他不知道郭欠他什麼人情，但大家都是老朋友、打火兄弟。王說，他是義消總會總顧問，郭董捐了很多錢給義消總會，每年過年都會發小紅包給義消打火兄弟，大家對郭都很感念，「我也很感謝他。」

王金平表示，郭董經營國際大型企業，有國際觀、國際政商關係，是很理想的國家前領導人，郭有意參選，他也會表達強烈決心和信心，「兄弟登山、各自努力」，大家公平合理來做初選的競爭，不管誰初選勝出，大家都要替勝出者高興，並且一起打拚，國民黨選舉辦法訂出來後就照辦法走。

至於是否會與郭台銘搭配？王金平表示，他曾表態不選副總統，也不會留在立法院，他說話算話，也有決心信心參選到底。

王金平強調，這次是國民黨重新執政的最好時機，他一定會顧好國家安全、兩岸穩定和平，化解國內鬥爭與對立，努力拚經濟，讓人民過好生活，近一步追求台灣錢淹腳目的時代重新來臨，希望大家多支持。員林也有幾屆沒有國民黨立委，希望大家多支持國民黨候選人。

鴻海董事長郭台銘今天（17日）上午到板橋慈惠宮參拜。記者徐宇威／攝影
鴻海董事長郭台銘今天（17日）上午到板橋慈惠宮參拜。記者徐宇威／攝影
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