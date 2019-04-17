宋楚瑜進中聯辦是被統戰？陳明通：宋不是公務員

2019-04-17 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



親民黨主席宋楚瑜本此訪港會見中聯辦主任，遭陸委會認為是「北京藉由刻意安排台灣政治人物，遂行統戰作為」。親民黨籍立委陳怡潔今在內政委員會質問陸委會主委陳明通詢問此事，陳明通自爆：「我事先有提醒他」，但陳沒有准駁權，因為宋不是公務人員；不過陳明通也說，「但政治人物是負責社會的觀感」。

宋楚瑜15日赴港會晤中聯辦主任王志民，接著瑜16日抵達澳門，會見澳門中聯辦主任傅自應。對此陸委會透過書面回應指出，北京藉由刻意安排台灣政治人物赴陸港澳相關行程等一系列精心布局的對台作為，遂行統戰作為，推動消滅中華民國主權。並要求親民黨應對外說清楚。

陳怡潔上午在立法院審查「兩岸協議監督條例」時質詢陳明通，指過去宋楚瑜曾見過中共中央總書記習近平，並替民進黨政府代表台灣參加APEC，這次順利成行港澳，卻被陸委會在背後捅刀，指陸委會內鬥內行，自己人捅自己人。

陳怡潔指出，宋楚瑜進入中聯辦陸委會事前知情，且陸委會就應該掌握宋是為了經濟上的交流，無涉及任何政治協議，為何陸委會不願意幫忙澄清？反而還意有所指宋主席赴陸是被統戰？一個連習近平都見過的人，還會因為進入中聯辦就被統戰嗎？