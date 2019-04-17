自住不該淪打房犧牲品 綠委提案修法稅率降至1%

2019-04-17 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台南市政府為填補財政空缺，2016年分3年調漲房屋稅、平均3年漲幅為67%，並回溯自2001年7月起算，造成全台南市約11萬多戶新舊房屋調漲、引發民怨。為了減輕民眾的租稅負擔，民進黨立委余宛如今天與台南選區立委郭國文、議員林宜瑾等人舉行記者會，將提案修正《房屋稅條例》第五條之一，將自住戶房屋稅稅率從現行的1.2%降為1%，另外，為填補稅損缺口，非自住戶稅率也提案修法，將從現行的3.6%提高到4%。

財政部賦稅署財產稅組長李素蘭表示，自用住宅稅率若由1.2％調降為1%，對地方政府的稅損將高達50億元，但拉高非自用稅率至4%，稅收僅增加0.98億元，對地方稅收的衝擊會很大。另外單一且自住稅率再降低，每降0.1%的稅率，稅收將減少10億元，目前多數地方政府並不贊同，認為會影響地方政府財政。

余宛如表示，她將提案修法《房屋稅條例》，一旦修法通過，根據財政部估算，調降自住戶房屋稅稅率至1%時，將有666萬4828戶受惠，平均每戶每年可節省房屋稅賦約765元，每年造成50.97億元稅損。至於調升非自住戶稅率至4%，稅收每年預計增加0.98億元，目前僅台北市、宜蘭縣實施，預計有3萬6145戶受影響，每戶每年平均增加稅賦2700元。

郭國文則提到，政府為打擊少數、僅6.6%的非自用住宅戶，卻打擊到多數的自住戶，這是政府為打囤屋族，卻波及自用住宅，為德不卒。尤其儘管非自用住宅的房屋稅率訂定為1.5%至3.6%，但地方都不想當壞人，只會遵從下限1.5%，導致無法真正打擊囤房。郭也幫賴清德前市長抱不平，表示當初賴清德任台南市長時，因想要增加地方稅收，調整房屋稅的公告現值，結果卻造成民眾反撲，也讓政治政治工作者傷痕累累，所以要增加房屋稅收，應該修母法。