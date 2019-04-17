棄主權換國際參與 吳釗燮：祖宗會從墳墓爬出修理我

2019-04-17 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

世界衛生大會（WHA）下個月將舉行，年底還有國際刑警組織年會和國際民航組織，外交部長吳釗燮今天表示，我國的參加難度高，仍在努力當中；民進黨立委蔡適應今天提到在野黨提出的「實質參與」說法，表示有人認為只要外交部長放棄國家尊嚴主權，宣布台灣是中國一部分，邀請函立刻就來了，吳釗燮說他絕不會接受，若接受「我的祖宗會從墳墓裡爬出來修理我」。

吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會，就今年我國參與國際組織的具體政策提出報告並備詢，吳釗燮在報告中指出，對於我國爭取國際參與的阻礙，是中國的阻撓和相關國際組織的僵硬態度。

國民黨立委馬文君質詢時表示，那麼多大國支持我們參加，但還是沒辦法抗衡中國大陸，外交部是否有新的做法，因為大家要的是結果，如果中國影響力大到這些大國的支持都沒有用，但我們應對方式是抗衡而不是其他，「過去我們也有參加過，也沒有被賣掉啊」，認為外交部應該要有抗衡以外的作法，讓台灣實質參與。

蔡適應說，世界衛生組織說沒有「兩岸諒解」就不用期待獲得邀請函，國際民航組織則是提出2758號決議文，表示中國在ICAO是唯一合法政權代表，並強調遵循「一中政策」，「意思就是說接受一中原則就可以參加了」。

蔡適應說，香港以地方層級參與國際刑警組織，國際刑警組織大會在1984年承認中華人民共和國是中國唯一代表時，也曾要求我國用地方層級名義參加，意思就是「接受中國宗主國地位就能參加」，他說有聲音說實質參與重要，名稱沒關係、國家尊嚴不重要，能進去就好，所以政府只要宣布我們是中國一部分，邀請函就來了。

吳釗燮說，我們參加國際組織應該是獨立個體，權利義務跟其他國家要一樣，若要用國家尊嚴換取參與，他絕不能接受，「我的祖宗會從墳墓裡爬出來修理我」。