普悠瑪司機尤振仲記一大過二小過 撤銷火車駕照

2019-04-17 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



普悠瑪最新懲處名單出爐，除確定加重前三任台鐵局長，上一波未納入懲處名單中的司機員尤振仲，傳遭記一大過兩小過並撤銷火車駕照。今交通部長林佳龍出席台灣鐵路108年五一勞動節活動及模範勞工表揚大會後接受媒體聯訪時表示，將有相應處置。

林佳龍說這次交通部啟動的普悠瑪事故行政責任調查，是政府部門第一次在司法調查進行的同時又進行行政責任調查，除了釐清真相也會追究責任。至於擴大跟加重懲處都是新的事證，司法調查的方向也指向同一個方面，為什麼會加重懲處，是因為釐清了普悠瑪採購、施工、驗收，還有ATP系統問題。

林佳龍說，最新懲處名單中，前三任台鐵局長皆加重處分，范植谷從一小過加重為一大過兩小過、周永暉從一小過加重為兩小過，鹿潔身從一大過加重為一大過一小過，至於周是否調離觀光局長、范是否調離財團法人驗船中心董事長，林說要等報院後才會有相應處置。

就司機遭記一大小兩小過並撤銷鐵路列車駕駛執照一事，林佳龍回應司機員尤振仲的確關掉ATP及超速，最後一道關卡失控，有絕對因果關係，有相應的責任跟懲處建議，會尊重懲處，現在報院核定中。

交通部稍早表示，行政責任調查是為了就台鐵的系統性問題釐清疏失，據以追究責任，「找出問題是為了解決問題。」司法調查也正在同步進行，針對採購、驗收、施工等疏失，方向與交通部行政責任調查的結論方向契合，交通部將全力配合司法及未來運安會的調查。

交通部說，再多的懲處也無法撫平受害者及家屬的傷痛，但檢討改善、避免重蹈覆轍，是台鐵重建民眾信任的第一步。對於行政責任調查，交通部跨單位花了很多時間的努力，釐清了更多細節，目前已經報院，待行政院核定後，會再將內容向外界說明。