感謝狀曝光 國民黨讓郭台銘黨籍問題就地合法

2019-04-17 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘考慮爭取國民黨提名參選總統，國民黨隨即正面回應，下午中常會將舉辦「中國國民黨中央委員會榮譽狀受贈儀式」，由黨主席吳敦義親授「郭台銘同志」由吳署名發出的榮譽狀，表彰郭愛黨情懷與貢獻，榮譽狀上午也曝光。