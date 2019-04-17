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鐵達尼號與假新聞？107年前的頭條新聞戰

是否支持選總統 郭台銘：媽祖託夢叫我一定要出來

感謝狀曝光 國民黨讓郭台銘黨籍問題就地合法　

2019-04-17 11:03聯合報 記者周志豪╱即時報導

鴻海董事長郭台銘考慮爭取國民黨提名參選總統，國民黨隨即正面回應，下午中常會將舉辦「中國國民黨中央委員會榮譽狀受贈儀式」，由黨主席吳敦義親授「郭台銘同志」由吳署名發出的榮譽狀，表彰郭愛黨情懷與貢獻，榮譽狀上午也曝光。

國民黨給郭台銘的榮譽狀中稱許郭「創業有成，熱心公益」，並提到2016年10月25日黨財務拮据時，以黨員身分，用母親郭初永真名義無息借黨4500萬元周轉，今逢「郭台銘同志」入黨第50年，特別贈送榮譽狀以表彰愛黨情懷與貢獻。

鴻海董事長郭台銘考慮爭取國民黨提名參選總統，國民黨隨即正面回應，下午中常會將舉辦...
鴻海董事長郭台銘考慮爭取國民黨提名參選總統，國民黨隨即正面回應，下午中常會將舉辦「中國國民黨中央委員會榮譽狀受贈儀式」，由黨主席吳敦義親授「郭台銘同志」由吳署名發出的榮譽狀，表彰郭愛黨情懷與貢獻，榮譽狀上午也曝光。記者周志豪／攝影
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國民黨同志吳敦義
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