影／「摟妹手不抖、阿扁關回去」 民代之子率團嗆中監

2019-04-17 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



「摟妹手不抖、阿扁關回去」台中市國民黨立委擬參選人楊大鋐（現任議員楊正中之子），今天率領退警協會、支持者等40餘人，前往台中監獄，高舉布條抗議，一行人因不滿蔡英文政府，放任前總統陳水扁在外逍遙，參加政治活動並大放厥詞，動員前往法務部矯正署台中監獄進行「把阿扁關回去」陳抗活動，抗議陳前總統未遵守保外就醫之規定，要求獄方撤銷保外就醫許可，最後中監派出衛生科科長劉翼端代表接受陳情書。

「教壞囝仔大小！」台中市國民黨立委擬參選人楊大鋐說，難道顏色一樣，事情就對了嗎，他認為這樣是不對的，阿扁的行為讓家長如何教育下一代，因此今天率領支持者前往台中監獄抗議，希望法務部將阿扁關回去。

退警協會理事長盧再添說，蔡英文政府執政下，民不聊生，原本台灣是亞洲四小龍，現在是最落後的，甚至把國家棟梁的公務人員砍薪水，用政府沒錢當理由，利用年金改革砍公務員薪水，卻花大錢搞外交，「你說這個政府爛不爛」