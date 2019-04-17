教師法火車對撞！ 立院座談會教師家長團體交鋒

2019-04-17 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教師法修法爭議不休，更引發教師團體和家長團體「火車對撞」，立法院今天舉行座談會，邀請30多名團體代表出席。記者馮靖惠／攝影 分享 facebook

教師法修法爭議不休，更引發教師團體和家長團體「火車對撞」，立法院今天舉行座談會，邀請30多名團體代表出席，會中針對不適任教師處理的審議機制、專審會任務組成、教評會組成比例等議題「交鋒」。教團控立法粗糙，應退回行政院重擬；家長團體建議，若專審會要擴大處理身心傷害案件，專審會的任務及組成應重新設定，且專審會中的家長代表應至少兩席。

現行教師法規定，教師評審委員會未兼行政或董事的教師代表「不得少於」總額二分之一，常被詬病難以淘汰不適任教師。行政院院會上月通過教師法修正草案，擬在教評會處理不適任案時，將上述教師代表改為「少於」總額二分之一。

立法院教委會周一初審政院版教師法修正草案，因不少條文引發爭論，教師和家長團體也到場外互別苗頭抗議。也因反彈聲浪太大，場內初審過程一變再變，原定周一下午逐條審查，改成今天再逐條審查，但教育部緊急提出建議修正版本，且有藍委提案應先於逐條審查前舉行公聽會，因此將今天的教委會舉辦座談會，邀相關團體針對爭議法條討論後，預計改為4月29日進行逐條審查。

「教師法草案讓老師沒有工作保障。」全教總理事長張旭政表示，依現在的草案，若教師聘約到期，即便表現再好，還是有可能被不續聘。這是教師法修法草案的最大問題。此外，降低教評會的教師代表比例，絕對是「弊大於利」。專審會是基於教師專業、自治精神所提的方案，必須維持專審會的運作精神。

「教師法修法程序不正義，應退回行政院教育部重擬」。全教產理事長黃耀南說，教育部從草擬修正草案送行政院，出行政院版本與教育部版本差異大，經4月15日朝野立委詢問，竟是行政院林萬億政務委員主導大修。教育部對於不適任教師處理的審議機制，明顯思慮欠周詳。如此粗糙的修法版本，建議退回，請行政院教育部重擬，並完備所有修法程序後再送立法院審議。

黃耀南說，教師法等同「教師刑法」。教師法修正草案共54條，其中共17個條文，占近三分之一，全部在規範「解聘、不續聘、停聘、資遣」等。教育部目前所擬的不適任教師處理審議機制建議版，其實也大有問題。包括教評會1/2出席1/2通過即可解聘，另終局雖有解聘且終身不得聘任、解聘一至四年等，但其實結果是一樣的，就是受處分教師終身不得聘任，「因為沒有學校會聘這樣的教師。」

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，針對涉身心虐待的處理機制和處理教學不力者，教部建議版本多了一軌讓教審會審議，她表示支持，但她不解的是，專審會做的是判決建議或事實認定？專審會的效力是什麼？目前所有家長團體代表，沒有一個人參與過專審會的設立和討論。建議專審會中，家長代表不能只有一席。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱說，力挺教師法修法的書面聯署，很快達10萬份以上，除了支持教評會處理不適任案時，教師代表少於二分之一外，另應增兩位外部組織委員，家長代表由一位增加為兩位。他呼籲，專審會絕不能成為另一個教評會，「犧牲了孩子，成就了另一個教師組織。」

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，這次教師法修法，應針對會傷害孩子的不適任教師立即處理，不應再讓他們留在校園。他也支持修法版本，增加外聘委員，才能解決「師師相護」。即便增聘外部委員，教評會中絕大多數委員還是有教師身分。另外，如果確認有身心傷害具體事證的教師，建議應該直接解聘，不用再送到教評會或專審會。如果現場老師都同意學生是學校的主體，教師團體就應該支持讓不適任教師盡速離開校園。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，針對涉身心傷害，可送專審會或教評會審議，但誰來決定什麼情況的老師進專審會？什麼情節近教評會？另外，身心傷害（體罰、霸凌、暴力）是違法行為，過去專審會是處理教學不力的機制，但現在專審會既然要處理違法行為的老師，專審會的認定就必須重新考量。教師若有身心傷害的事實，就應直接解聘，不用再送專審會或教評會。

教育部次長林騰蛟表示，專審會除具有調查權限，也有建議權、專業輔導功能。有關專審會各類代表的比例及涉及身心傷害的處理，將於未來授權辦法中訂定，並將邀請各直轄縣市、縣市政府及個教育團體參與討論。