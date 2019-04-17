桃園副市長懸缺3個多月 秘書長李憲明升任

2019-04-17 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦連任後，市府團隊陸續到位，副市長王明德去年底辭職，轉任桃園機場公司董事長後，受矚目的副市長人選懸缺迄今三個多月，鄭文燦今天早上主持市政會議，宣布由秘書長李憲明升任，秘書長遺缺由副秘書長黃治峯升任，並表示將請新任的李副市長主責協調海洋大學、清華大學與交通大學在桃園設研發園區的進度，以利推動產業發展。

李憲明公務經驗豐厚，在桃園縣政府時代就歷任工務、交通、城鄉、水務等局處主管，鄭文燦第一屆市長任內，李擔任都市發展局長，並於2016年升任秘書長，鄭文燦邁入第二屆任期，今天宣布李憲明升副市長、遺缺由副秘書長黃治峯升任，並仍兼任工務局長一職。

鄭文燦連任後，副市長游建華職務不變，另名副市長王明德則轉任桃機公司董事長，懸缺迄今，鄭今天宣布由秘書長李憲明升任；鄭說，將由李憲明協調三所大學在桃園設置研發園區的進度，包括海洋大學在觀音、交大在青埔以及清大在航空城內的園區計畫，希望在李副市長的督導之下，能讓大學引進更順利，不僅提升桃園教育、研發與醫療水準，也可推動航空城各項產業發展方向。

至於秘書長遺缺由副秘書長黃治峯升任，鄭文燦說，黃是工務工程專家，現正逢桃園的建設重要時刻，非常多的工程正在推動，特別需要介面整合、行政督導，黃升任秘書長，將交由他確保重大工程的順利進行，現階段仍兼任工務局長。