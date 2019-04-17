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陳明通被問到韓國瑜 跳針回答「下一題，好不好」

2019-04-17 09:52聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

陸委會主委陳明通。記者劉宛琳／攝影
陸委會主委陳明通。記者劉宛琳／攝影
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針對高雄市長韓國瑜訪美期間提及自己出訪港澳被帶上紅帽子，扣上賣台標籤。對此，陸委會主委陳明通不願回應，不斷說「下一題，好不好」。

陳明通上午接受媒體提問時，一被問到韓國瑜相關議題，他都不願正面回應，不斷說「下一題，好不好」或是謝謝，還提醒在場媒體，今天的重點是有意台來宣傳武統的境外人士。

陳明通在備詢時被立委趙正宇問到韓國瑜去國外賣水果是否有涉及行使公權力或是政治議題，他則表示，應該沒有。

韓國瑜陳明通趙正宇
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