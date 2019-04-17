綠批馬傾中傷台經濟 孫大千：看不見自己很快失政權

2019-04-17 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前隔海開罵，批評過去三任台大法律系的總統搞殘台灣經濟。民進黨回應，韓國瑜只說對了三分之一，就是馬英九傾中政策傷害了台灣的經濟。對此，前立委孫大千表示，民進黨的眼中如果只有國民黨，卻看不到自己，很快的就會把政權拱手讓人。

孫大千說，明明韓國瑜是點名3位台大法律系出身的總統，把台灣的經濟搞殘了。民進黨偏偏能夠忽略其他2位民進黨籍的總統，硬是選擇性的挑出馬英九來批判一番。這樣的只有顏色，不論是非，又如何能夠讓台灣的民眾心服口服。

孫大千指出，韓國瑜所謂的「搞殘」台灣經濟，主要是突顯他們3位在台灣經濟發展和產業布局上有盲點，所以，造成經濟成長的果實無法雨露均霑，台灣的財富分配嚴重失衡，社會的貧富差距持續擴大。韓國瑜什麼時候批評「馬英九傾中政策傷害了台灣的經濟」？

孫大千再說，蔡英文總統上任3年多來，最讓人垢病的就是永遠活在自我陶醉的象牙塔中，一廂情願的迷信口號和數據。自以為「此時此刻是台灣20年來經濟最好的時刻」，卻不了解「此時此刻也是台灣幾十年來貧富差距最大的時刻」。當台灣股市創下史上最長萬點行情，所有的經濟數據也創下佳績，可是庶民百姓的日子愈來愈難過，普羅大眾的前景愈來愈渺茫，蔡英文還要這麼沾沾自喜，得意洋洋嗎？