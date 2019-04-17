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聖母院大火 李茂生：台灣古蹟自燃被發揚光大

2019-04-17 08:06聯合報 記者楊德宜╱即時報導

法國巴黎聖母院15日發生大火，引起國際關注。國人也注意到，台灣也屢傳古蹟、歷史建築遭無名大火毀壞。對此，台大法律系教授李茂生在臉書表示，台灣真的有個自創品牌商品輸出到先進國，然後被發揚光大了，「這就是古蹟自燃」。

PTT網友回憶起台北市長柯文哲2017年曾提出「古蹟自燃說」，古蹟要花錢整修又不能拆，晚上就會突然自燃燒掉等語。有網友附和說「只有台灣古蹟會自燃 然後變成百貨公司」、「台灣又再次引領世界風潮」、「會不會承包修繕的有到台灣取過經」。

巴黎聖母院15日陷入火海。法新社
巴黎聖母院15日陷入火海。法新社
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古蹟大火
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