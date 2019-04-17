聖母院大火 李茂生：台灣古蹟自燃被發揚光大

2019-04-17 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



法國巴黎聖母院15日發生大火，引起國際關注。國人也注意到，台灣也屢傳古蹟、歷史建築遭無名大火毀壞。對此，台大法律系教授李茂生在臉書表示，台灣真的有個自創品牌商品輸出到先進國，然後被發揚光大了，「這就是古蹟自燃」。