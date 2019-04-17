親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼓吹武統拒入境
郭董擬參選總統
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

重批3任總統鬼混 扁嗆韓國瑜：不感恩沒關係忘本就不該

2019-04-17 00:38聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜訪美時，在台灣時間14日批評這20多年台灣鬼混得很厲害，3任台大法律系總統搞殘台灣經濟。這3位台大法律系總統之一的前總統陳水扁今（17）日零時在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中反嗆韓國瑜，高雄目前看得到的重大工程及基礎建設，哪一項不是從他當總統任內開始核定興建，前總統馬英九、蔡英文2位總統賡續完成的？難道是韓國瑜上任4個月來建設的成果嗎？

陳水扁表示，高雄市「那位市長」說3位台大法律系出身的總統，整整鬼混20年，把台灣經濟搞到殘廢；高雄市民不聊生；法律系不是見笑系，全民一票票選出總統，如果阿扁鬼混8年，還會選馬英九再混8年嗎？扁馬混了16年還不夠，還會再選蔡英文繼續混4年嗎？

扁說，請不要低估選民的智慧，因為意識型態不同討厭他，但也不能否定數十萬公務人員的辛苦付出與卓著貢獻而說他們都在鬼混；不能為了參選總統要跟馬英九切割，卻把過去的行政院長劉兆玄、吳敦義、張善政等人，也說成與馬總統一樣在鬼混。

陳水扁強調，何況高雄目前看得到的重大工程及基礎建設，包括鐵路地下化、港市合一、高雄捷運、衛武營藝文中心⋯⋯，哪一項不是從他當總統任內開始核定興建，馬、蔡二位總統賡續完成的？難道是韓國瑜上任4個月來建設的成果嗎？這些重大建設不是拼經濟嗎？不感恩沒關係，再忘本就不應該了！

高雄市長韓國瑜訪美時批評3任台大法律系總統搞殘台灣經濟。前總統陳水扁今（17）日...
高雄市長韓國瑜訪美時批評3任台大法律系總統搞殘台灣經濟。前總統陳水扁今（17）日零時在臉書反嗆韓國瑜，高雄目前看得到的重大工程及基礎建設那一項不是前3位總統核定及賡續完成？難 道是韓上任4個月來建設的成果嗎？圖／翻攝陳水扁臉書
分享

韓國瑜台大
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

罕見自po六行程 蔡英文驕言：為了國安這是我的日常

2019-04-16 20:10

蔡總統接見莫健 台美關係還在持續升溫

2019-04-16 19:11

兩岸政治協議定義 公民陣線提建言

2019-04-16 18:40

「學姊」頻上政論節目領通告費 藍營質疑已違法

2019-04-16 14:41

拜會企業大老原因 柯文哲：市民服務

2019-04-16 13:01

影／克國總理四度到訪 蔡總統在府內軍禮迎接

2019-04-16 12:39

3任總統台大法律系台灣經濟殘廢？ 賴清德：還是有進步

2019-04-16 12:28

推動加入WHO老遭打壓 監委指出3大缺失

2019-04-16 12:23

台鐵訂票APP花10億元建置挨批 藍委：規畫能力不足

2019-04-16 12:21

再度質疑台鐵售票系統 藍委：未驗收就上線

2019-04-16 12:11

高市綠議員批韓國瑜說大話 藍：應多給時間實現政見

2019-04-16 12:08

阿扁言行爭端多 藍委批法務部失職

2019-04-16 12:04

推動女性賦權 蔡總統：盼未來不會再被稱女總統

2019-04-16 12:01

影／陳水扁關回去！國民黨團帶手銬赴監院舉發

2019-04-16 11:50

賴清德有價證券歸零 存款增2141萬元

2019-04-16 11:49

韓國瑜砲轟大巨蛋沒處理好 柯Ｐ認同：他講得對

2019-04-16 11:38

推動女性賦權 蔡英文：未來不會再說我是女總統

2019-04-16 11:28

出席女力賦權活動 AIT處長：希望AIT未來有女處長

2019-04-16 11:05

影／國民黨團赴監院舉發 要陳水扁關回監獄

2019-04-16 11:02

阿扁「趴趴走」 國民黨團怒帶手銬檢舉法務部瀆職

2019-04-16 10:53

李毅和民進黨到底密談什麼？新黨將邀李毅「現聲說法」

2019-04-16 10:53

蔡總統自喻台灣硬菜 學者：空心菜太「硬」會被淘汰

2019-04-16 10:47

阿扁氣色佳 醫師神辯護「只好了政治這塊」 藍營快抓狂

2019-04-16 10:00

蔡賴之爭 孫大千：民進黨為捍衛小英不惜犧牲民主價值

2019-04-16 09:26

投資轉趨單純 賴清德僅剩存款2337萬

2019-04-16 09:25

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

2019-04-16 09:00

韓冰姊弟 為何曾讓李佳芬決定「把自己關廁所」

2019-04-16 08:00

韓國瑜是「歷史控」 到胡佛檔案館看珍貴史料

2019-04-16 07:48

賀台灣關係法40周年 101大樓播放燈光設計

2019-04-15 23:26

又是統麵又是投誠麵 游梓翔：泡麵需要這麼政治嗎？

2019-04-15 22:14

唐鳳：和平協議定義不清 先不用談

2019-04-15 21:52

逾四十年政治經驗 定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

2019-04-12 08:49

就職百日至少10項有感政績 盧秀燕：只要好好做 民眾會看得懂

2019-04-11 10:53

邱太三關說案內幕 高檢署神祕調查報告害他丟官

2019-04-11 10:48

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02
看更多

熱門文章

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

2019-04-16 09:00

是否參選總統？ 郭台銘：這幾天做決定

2019-04-16 08:43

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

2019-04-16 12:52

林靜儀批郭董用罵蕭美琴刷知名度 網友回酸

2019-04-16 15:05

韓國瑜砲轟大巨蛋沒處理好 柯Ｐ認同：他講得對

2019-04-16 11:38

凸顯鬼混論？謝金河：韓國瑜為何用人均GDP讀台灣經濟

2019-04-16 07:46

郭台銘若當總統 學者：他受得了嗎？

2019-04-16 10:26

影／呼籲軍公教！韓國瑜：邪門歪道的命令 不要配合

2019-04-16 18:24

哽咽盼五代同堂 郭台銘：台灣需要安定和平環境

2019-04-16 11:16

角逐2020總統大位？ 郭台銘鬆口：這兩天決定

2019-04-16 09:35

蔡賴之爭 孫大千：民進黨為捍衛小英不惜犧牲民主價值

2019-04-16 09:26

阿扁氣色佳 醫師神辯護「只好了政治這塊」 藍營快抓狂

2019-04-16 10:00

談我的高雄之路 韓國瑜史丹福大學演講全文

2019-04-16 07:02

郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

2019-04-16 21:27

韓冰姊弟 為何曾讓李佳芬決定「把自己關廁所」

2019-04-16 08:00

郭台銘考慮選總統 妻子曾馨瑩：不贊成

2019-04-16 12:21

影╱被郭董飆駡 蕭美琴現身這樣回應

2019-04-16 17:34

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01

【重磅快評】最愛開工典禮的蔡政府這次怎麼靜悄悄？

2019-04-16 14:41

新「著作權法」三讀通過 「追劇神器」喪鐘響起？

2019-04-16 11:10

郭台銘是否為黨員成羅生門？國民黨：未通知郭重登記

2019-04-16 13:00

【重磅快評】藍憂解？郭台銘急行軍 韓國瑜變辣台哥

2019-04-16 18:44

影／郭董爆氣為那椿？原來是蕭美琴「回問題不看我」

2019-04-16 18:02

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

2019-04-16 15:52

楊應超：如果郭台銘參選 將有四大優勢

2019-04-16 19:07

郭台銘選總統？民調顯示：小輸韓國瑜、打平柯文哲

2019-04-16 13:12

郭董考慮參選 韓國瑜：模特兒上台 誰身材好一覽無遺

2019-04-16 14:21

影／郭台銘選總統強壓群雄？韓：震撼人心 柯：跟我無關！

2019-04-16 17:41

震撼彈！黨內勸進選士林北投立委 羅智強評估中

2019-04-16 09:36

宣布參選2020？ 郭台銘明早到板橋慈惠宮參拜

2019-04-16 23:23

蔡英文拚連任 前嘉義市社大校長呼籲英派放台灣一馬

2019-04-16 10:12

郭台銘到底是不是黨員 國民黨傻傻搞不清楚

2019-04-16 12:22

郭台銘選不選總統？ 半年來5大動作引高度關注

2019-04-16 11:18

空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50

郭董應該要出來！阿土伯：我要捐2000萬助選基金

2019-04-16 15:34

木造古蹟失火怎麼辦？千萬不能噴水柱

2019-04-16 16:25

郭台銘考慮參選總統 王丹：台灣選舉之精彩全宇宙第一

2019-04-16 17:09

郭台銘若選總統？羅智強：民進黨打韓國瑜都成了空包彈

2019-04-16 11:55

郭台銘飆罵不尊重 蕭美琴：以為是跟全場對話

2019-04-16 14:48

蔡總統裁示！陸委會：拒絕主張兩制武統人士入境

2019-04-16 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top