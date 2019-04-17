重批3任總統鬼混 扁嗆韓國瑜：不感恩沒關係忘本就不該

2019-04-17 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪美時，在台灣時間14日批評這20多年台灣鬼混得很厲害，3任台大法律系總統搞殘台灣經濟。這3位台大法律系總統之一的前總統陳水扁今（17）日零時在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中反嗆韓國瑜，高雄目前看得到的重大工程及基礎建設，哪一項不是從他當總統任內開始核定興建，前總統馬英九、蔡英文2位總統賡續完成的？難道是韓國瑜上任4個月來建設的成果嗎？

陳水扁表示，高雄市「那位市長」說3位台大法律系出身的總統，整整鬼混20年，把台灣經濟搞到殘廢；高雄市民不聊生；法律系不是見笑系，全民一票票選出總統，如果阿扁鬼混8年，還會選馬英九再混8年嗎？扁馬混了16年還不夠，還會再選蔡英文繼續混4年嗎？

扁說，請不要低估選民的智慧，因為意識型態不同討厭他，但也不能否定數十萬公務人員的辛苦付出與卓著貢獻而說他們都在鬼混；不能為了參選總統要跟馬英九切割，卻把過去的行政院長劉兆玄、吳敦義、張善政等人，也說成與馬總統一樣在鬼混。