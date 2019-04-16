法院飭回擄董娘嫌犯 北檢：有依法逮補提即時抗告

2019-04-16 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



60歲知名日式料理餐廳答姓董娘，疑似幫喬4億債務糾紛喬不攏，昨遭歹徒強押上車，台北地檢署訊後主嫌徐春暉，以有串、滅證之虞，涉及擄人勒贖重罪聲押禁見，台北地院晚間以檢警未依法進行逮補程序等理由，裁定飭回。

北檢指稱，檢方卷內有附警察逮捕通知書，是法院漏看導致誤認，且內勤還有其他另案被告須複訊，無法抽空蒞庭，全案逮捕程序合法，因此已提抗告。

裁定理由指出，檢察官在羈押聲請書中，未勾選依刑事訴訟法哪一條文將徐春暉逮捕或拘提，卷證資料中，也沒有徐春暉經警察拘提、逮捕，或經檢察官當庭逮捕的依據或證據，檢察官也未蒞庭說明，不符合羈押前逮捕、拘提的前置原則。

另外，檢察官認為徐春暉涉犯最輕本刑5年以上的擄人勒贖罪嫌，但檢察官偵訊中沒有告知徐春暉擄人勒贖罪的法條，且依照卷內資料也難認徐春暉有勒贖的行為。

裁定指出，徐春暉所想要索取的票據已經被退票，沒有經濟價值罪嫌不足，不應該作為檢方聲請羈押的原因。

裁定指出，檢方以有滅證、串證之虞聲請羈押，但同案4名被告均經徐春暉通知，主動到警局製作筆錄，4人並沒有到地檢署接受訊問的困難，不能以檢察官未通知4人接受訊問，而認定有共犯未到案。

最後，檢察官認為有其他共犯待查，但羈押聲請書中並未指明或釋明有何幕後指使者或共犯，難認有共犯未到案。