郁慕明：主張台獨才算言論自由？這是笑話！

2019-04-16 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



新黨主席郁慕明。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天在國家安全會議指示，對於主張「習五點」、「一國兩制台灣方案」的大陸人士，將予拒絕入境。對此新黨主席郁慕明表示，中華民國是言論自由的國家，民眾對於兩岸前途提出看法，不管是統或獨，都應該予以保障，不應該有所差異。郁慕明也反問，如今執政黨的作為，有沒有根據中華民國憲法？是否毀棄中華民國主權？國安會才該好好討論一下。

曾發表「武統論」的大陸學者李毅，日前遭政府驅逐出境。新黨今天也在臉書預告，將於周六舉行「北京要統台灣怎辦」活動，會中將以網路連線方式，邀請李毅隔空講話，揭露「民進黨要向北京傳什麼話？我最清楚」。郁慕明說，明天新黨將對活動予以詳細說明。

郁慕明表示，民進黨過去可以和李毅聯繫傳話，現在又是另一套說法，自己不願對個案多所評論。但是如果在台灣，民眾對於兩岸關係發表看法，絕對是憲法保障的言論自由。如果說有人主張台灣獨立，是必須保障的言論自由；另一些人認為可以接受一國兩制，就不算是言論自由；這豈不是大笑話？

郁慕明也說，總統召開國安會議，討論國家安全議題，這樣很好。不過他覺得國安會更該去研究一下：到底是誰在毀棄中華民國的主權？現在執政當局的所作所為，符不符合中華民國憲法？