【即時短評】報告總統 拒絕入境外還可關他45天喔！

2019-04-16 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



旅美的大陸學者李毅（中）日前遭移民署強制出境。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影 分享 facebook

日前有大陸武統學者來台，由於其曾發表武統言論，遭政府強制出境，今晚總統蔡英文下令，未來若來台人士若有主張「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，政府應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

這番話看似大義凜然，護主權、抗強權意味十足，民眾愛聽是必然的，但也被高雄市長韓國瑜點名的台大法律系總統，應該了解，目前兩岸中，台灣屢屢掛在嘴邊的優勢「民主與人權」，若只為了滿足自己勇於挑戰對岸的聲望，甚至網路聲量，卻忽略法律規範與程序正義，恐怕講完之後有點心虛。

目前兩岸人民往來，仰賴的主要法條為「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，在過去，兩岸條例最常應用的是兩岸人民往來時所產生的權利與義務規範，包括民、刑事、入出境、擔任公職、商業或雇傭關係等，甚少用在政治思想審查與言論自由上，李毅日前遭強制出境，算是近年來罕見的第一槍。

根據陸委會說法，若來台人士有武統等言論，必要時應予拒絕入境，首先得先進行思想審查或篩選，每年來台成千上萬的大陸人士，是否會在台灣後講出這些話，才會有下一步強制出境，否則，如何拒絕入境？今天大陸學者知名度高，可以事先防範拒絕入境，那一般人呢？

謬誤之二，兩岸條例對於拒絕入境或強制出境，都有規範，最常用的就是第18條的「有事實足認為有危害國家安全或社會安定之虞」，光憑這個霸王條款，只要講錯一句話，就可以「趕出去或進不來」，問題是，誰來認定？這種空泛的規定，就跟過去我國刑法一百條內亂罪一樣，隨便就可以扣個大帽子。

目前台灣內部部分人民團體，對於統一的激進言論，不亞於部分大陸來台人士，言論自由是台灣的根基，或許有些話不友善、甚至到了令人厭惡的地步，但自詡民主自由的台灣，若真的用空泛條文，限制對岸人民來台的自由，那總統，還有一招更狠，您還可以「有事實足認有行方不明、逃逸或不願自行出境之虞」這條，將他「收容」45天，再強制他出境，這樣效果恐怕比拒絕入境更有效呢！