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又有武統論人士要來台？陸委會：嚴密注意、拒絕其入境

鼓吹武統 蔡總統：必要時應予以拒絕入境

2019-04-16 20:30聯合報 記者林敬殷╱即時報導

針對近來有鼓吹「武統」境外人士來臺，涉宣揚「一國兩制台灣方案」、甚至「武統」等主張，蔡英文總統今天召開例行國安首長會議，她在會中裁示，請出入境等機關，對相關來台人士入境目的應妥為掌握，若涉及有來臺宣揚「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇臺灣人民活動，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，政府應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

為掌握近期各項國家安全動態與最新情勢，蔡總統今天召開例行國安首長會議，聽取國防部、陸委會等國安首長就近日中國軍機「遠海長航」騷擾以及鼓吹「武統」、「一國兩制」人士來臺問題情勢簡報。

對於前天中國軍機藉「遠海長航」活動為由，航經我國及區域國家周邊，衝擊區域安全，蔡總統在聽取國防部嚴德發部長簡報後指示，請國防部嚴密監控各項共軍動態，並做好萬全因應準備，確保國家安全無虞。基於區域安全共同責任，本事件安全訊息，也應即時會知區域相關國家。

另外，針對近來有鼓吹「武統」境外人士來臺，涉宣揚「一國兩制台灣方案」、甚至「武統」等主張，不符入境目的，並顯有危害國家安全、引發社會不安之虞。總統在聽取陸委會簡報後裁示：請出入境等機關，對相關來臺人士入境目的應妥為掌握，若涉及有來台宣揚「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，政府應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

一國兩制國安國防部
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