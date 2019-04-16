罕見自po六行程 蔡英文驕言：為了國安這是我的日常

2019-04-16 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天有六個與國際友邦相關的行程，她說，「這就是我們國家每天運作的日常，也是我每天工作的日常。」 圖／取自蔡英文粉專 分享 facebook 蔡英文總統今天在臉書上自己貼出今天的六個行程，她說，今天是忙碌的一天，為了台灣的安全和國際能見度，她有滿滿的行程。她每天的行程及工作，幾乎都和國家安全有關，得具備清晰的國際視野，和國際上理念相近的夥伴交換意見，保持密切合作，並在必要時迅速做出決斷。

蔡總統說，「這就是我們國家每天運作的日常，也是我每天工作的日常。」今天的六個行程包括：出席「2019印太安全對話」開幕典禮、出席「台美全球合作暨訓練架構」婦女賦權場次、主持軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯、與聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯進行雙邊會談、贈勳暨國宴宴請聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯、接見美國在台協會主席莫健

蔡英文表示，不管是出席活動、接見、會談，每一個公務行程，都需要專業團隊在幕後蒐集情報、分析局勢、研擬對策並向她彙報後，她才能以總統的身分，向國際社會傳達台灣一致的立場。

她說，在緊湊的公務行程外，我們同時要面對來自北京當局的壓力。陸海空三軍的兄弟姊妹，也24小時待命，隨時守護國家安全。

蔡總統指出，昨天中國軍機所謂「遠海長航」訓練，挑戰台海的現狀和區域穩定，國軍就即時反應、全程監控，做出相對應的防衛機制，有效捍衛主權，一寸不讓。

蔡英文表示，她每天的行程及工作，幾乎都和國家安全有關，得具備清晰的國際視野，和國際上理念相近的夥伴交換意見，保持密切合作，並在必要時迅速做出決斷，「這就是我們國家每天運作的日常，也是我每天工作的日常。」

以下是蔡總統臉書全文：