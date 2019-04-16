蔡總統接見莫健 台美關係還在持續升溫

2019-04-16 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統下午接見美國在台協會主席莫健（James Moriarty）時表示，台美關係不僅密切，還在持續升溫，台灣將與美國及區域內理念相近國家，繼續緊密合作，共同為印太區域的繁榮發展貢獻力量。

蔡總統說，上午她參加兩場重要的研討會，包括印太安全對話及台美「全球合作暨訓練架構」(GCTF)的婦女賦權會議。這代表台美共同推動的很多區域對話及合作，都已經具體呈現，也可以看出在區域內，大家都了解這些對話的重要性。這代表臺美雙方關係非常密切，而且還在持續升溫，她要謝謝訪賓們在臺美關係上所做的努力和貢獻。

蔡總統特別感謝川普政府，依據《台灣關係法》兩度宣布對台軍售，並常態化對台軍售程序。這不僅有助於台灣國防及自我防衛能力的提升，也強化台海的和平及穩定，更展現了美國支持印太地區盟邦及夥伴的決心。

除此之外，蔡總統指出，台美在經貿層面上的互動也非常密切。被暱稱為「FAAMG」（FACEBOOK、AMAZON、APPLE、MICROSOFT、GOOGLE）的五大科技巨擘，也都在台灣投資，她前幾天才去參觀了臉書的台北辦公室，親身感受這些年輕人的創意跟熱情，以及外商對投資臺灣的信心。

蔡總統說，幾天前美國副助卿米德偉（David Meale）來訪時她曾提到，隨著台美經貿互動越來越密切，我們非常期待在不久的將來，雙方可以簽署雙邊貿易協定(BTA)，進一步強化彼此的經貿往來。

蔡總統指出，美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)上個月在國會聽證會中，再一次表達了美國對台灣的支持和決心。作為印太地區的重要夥伴，台灣會跟美國以及區域內理念相同國家，繼續密切合作，共同為印太區域的繁榮發展，貢獻力量。

莫健致詞時，首先感謝蔡總統及台灣人民對於《台灣關係法》四十週年展現的熱情。從華府、紐約以及台灣這一系列的慶祝活動中，可以看到《台灣關係法》以及台美關係的重要性。

莫健指出，上午他在印太安全對話論壇上聽到兩個演講，再次的強調台美關係的深化，以及雙方對台美關係的承諾。他認為，現在的局勢非常具有挑戰性，但若好友們能夠一同合作，我們可以克服一切的挑戰。美國非常期待持續與台灣合作並充分履行在《台灣關係法》下所做的承諾，他也期待與蔡總統繼續合作。