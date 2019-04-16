長照扣除額確定排富 政院：月薪十萬以上才會被排

2019-04-16 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



《所得稅法》修正草案確定增列長照扣除額，並確定排富。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院研擬修改所得稅法第17條，增列「長期照顧特別扣除額」，扣除額擬定為12萬元。行政院發言人Kolas Yotaka指出，行政院與民進黨團立委溝通後，今天確定細節，不但確定要納入「排富條款」，也確定排富綜所稅率設定在20％以上。Kolas說，;以白話來講，就是月薪10萬元以上的人才是會被排富的對象。

行政院日前舉行政立法協調會報，討論所得稅法是否增列「長照扣除額」，由於會中民進黨立委紛紛反應，應比照「幼兒學前特別扣除額」，設定排富條款，行政院今日由副院長陳其邁，與民進黨團總召柯建銘共同主持開會，再度與立委們溝通，確定納入排富條款，同時排富的適用稅率設定在20％以上。

另外，長照扣除額也確定納入在家照顧者，也就是說無論是，家中聘用外籍看護，或是把失能者送進長期照顧機構，所負擔的費用，以及純粹的在家照顧者，都可以獲得扣除，並採定額扣除。

Kolas表示，為了要減輕家庭的壓力，徹底做到減輕民眾租稅負擔，而且便民，會中一致達成共識，認為應制定一個定額扣除制度，一律為12萬元。

Kolas指出，長照扣除額若上路，預估受益人數有29萬人，稅損預估達20億元，如果本周四排入行政院院會，送立法院審議，並順利三讀通過，預計從今年一月一日起算，明年5月報稅的時候即適用。