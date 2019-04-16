親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

長照扣除額確定排富 政院：月薪十萬以上才會被排

2019-04-16 16:04聯合報 記者陳熙文╱即時報導

《所得稅法》修正草案確定增列長照扣除額，並確定排富。 圖／聯合報系資料照片
《所得稅法》修正草案確定增列長照扣除額，並確定排富。 圖／聯合報系資料照片
分享

行政院研擬修改所得稅法第17條，增列「長期照顧特別扣除額」，扣除額擬定為12萬元。行政院發言人Kolas Yotaka指出，行政院與民進黨團立委溝通後，今天確定細節，不但確定要納入「排富條款」，也確定排富綜所稅率設定在20％以上。Kolas說，;以白話來講，就是月薪10萬元以上的人才是會被排富的對象。

行政院日前舉行政立法協調會報，討論所得稅法是否增列「長照扣除額」，由於會中民進黨立委紛紛反應，應比照「幼兒學前特別扣除額」，設定排富條款，行政院今日由副院長陳其邁，與民進黨團總召柯建銘共同主持開會，再度與立委們溝通，確定納入排富條款，同時排富的適用稅率設定在20％以上。

另外，長照扣除額也確定納入在家照顧者，也就是說無論是，家中聘用外籍看護，或是把失能者送進長期照顧機構，所負擔的費用，以及純粹的在家照顧者，都可以獲得扣除，並採定額扣除。

Kolas表示，為了要減輕家庭的壓力，徹底做到減輕民眾租稅負擔，而且便民，會中一致達成共識，認為應制定一個定額扣除制度，一律為12萬元。

Kolas指出，長照扣除額若上路，預估受益人數有29萬人，稅損預估達20億元，如果本周四排入行政院院會，送立法院審議，並順利三讀通過，預計從今年一月一日起算，明年5月報稅的時候即適用。

行政院Kolas民進黨
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「學姊」頻上政論節目領通告費 藍營質疑已違法

2019-04-16 14:41

拜會企業大老原因 柯文哲：市民服務

2019-04-16 13:01

郭台銘是否為黨員成羅生門？國民黨：未通知郭重登記

2019-04-16 13:00

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

2019-04-16 12:52

影／克國總理四度到訪 蔡總統在府內軍禮迎接

2019-04-16 12:39

3任總統台大法律系台灣經濟殘廢？ 賴清德：還是有進步

2019-04-16 12:28

推動加入WHO老遭打壓 監委指出3大缺失

2019-04-16 12:23

台鐵訂票APP花10億元建置挨批 藍委：規畫能力不足

2019-04-16 12:21

再度質疑台鐵售票系統 藍委：未驗收就上線

2019-04-16 12:11

高市綠議員批韓國瑜說大話 藍：應多給時間實現政見

2019-04-16 12:08

阿扁言行爭端多 藍委批法務部失職

2019-04-16 12:04

推動女性賦權 蔡總統：盼未來不會再被稱女總統

2019-04-16 12:01

影／陳水扁關回去！國民黨團帶手銬赴監院舉發

2019-04-16 11:50

賴清德有價證券歸零 存款增2141萬元

2019-04-16 11:49

韓國瑜砲轟大巨蛋沒處理好 柯Ｐ認同：他講得對

2019-04-16 11:38

推動女性賦權 蔡英文：未來不會再說我是女總統

2019-04-16 11:28

出席女力賦權活動 AIT處長：希望AIT未來有女處長

2019-04-16 11:05

影／國民黨團赴監院舉發 要陳水扁關回監獄

2019-04-16 11:02

阿扁「趴趴走」 國民黨團怒帶手銬檢舉法務部瀆職

2019-04-16 10:53

李毅和民進黨到底密談什麼？新黨將邀李毅「現聲說法」

2019-04-16 10:53

蔡總統自喻台灣硬菜 學者：空心菜太「硬」會被淘汰

2019-04-16 10:47

阿扁氣色佳 醫師神辯護「只好了政治這塊」 藍營快抓狂

2019-04-16 10:00

蔡賴之爭 孫大千：民進黨為捍衛小英不惜犧牲民主價值

2019-04-16 09:26

投資轉趨單純 賴清德僅剩存款2337萬

2019-04-16 09:25

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

2019-04-16 09:00

韓冰姊弟 為何曾讓李佳芬決定「把自己關廁所」

2019-04-16 08:00

韓國瑜是「歷史控」 到胡佛檔案館看珍貴史料

2019-04-16 07:48

賀台灣關係法40周年 101大樓播放燈光設計

2019-04-15 23:26

又是統麵又是投誠麵 游梓翔：泡麵需要這麼政治嗎？

2019-04-15 22:14

唐鳳：和平協議定義不清 先不用談

2019-04-15 21:52

13萬筆政治檔案 陳菊：這些案子一定有我們

2019-04-15 18:59

影／國民黨版自貿區條例 綠委：血洗台灣農業

2019-04-15 18:56

陳菊：陳文成林宅血案是謀殺案 無關永久保密

2019-04-15 18:54

台灣關係法40周年酒會 美眾議員贈蔡英文友誼證書

2019-04-15 18:23

台關法40周年 郭台銘：亟需吸納人才

2019-04-15 15:47

菜價又跌？面對資訊癱瘓 鄉民如何自救？

2019-04-15 15:43

如果李毅坐電視牆前 陳芳明：他們不知道文明的力量

2019-04-15 15:19

藉李毅傳話？林琮盛駁：不可能透過不認識的人傳話

2019-04-15 15:14

李毅讓蘇貞昌撿到原子彈 羅智強：這戲在演什麼？

2019-04-15 15:03
看更多

熱門文章

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

2019-04-16 09:00

是否參選總統？ 郭台銘：這幾天做決定

2019-04-16 08:43

郭台銘參選2020？ 韓國瑜：若郭參選總統人心震撼

2019-04-16 00:50

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

2019-04-16 12:52

凸顯鬼混論？謝金河：韓國瑜為何用人均GDP讀台灣經濟

2019-04-16 07:46

郭台銘若當總統 學者：他受得了嗎？

2019-04-16 10:26

韓國瑜砲轟大巨蛋沒處理好 柯Ｐ認同：他講得對

2019-04-16 11:38

哽咽盼五代同堂 郭台銘：台灣需要安定和平環境

2019-04-16 11:16

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2019-04-15 22:48

角逐2020總統大位？ 郭台銘鬆口：這兩天決定

2019-04-16 09:35

阿扁氣色佳 醫師神辯護「只好了政治這塊」 藍營快抓狂

2019-04-16 10:00

談我的高雄之路 韓國瑜史丹福大學演講全文

2019-04-16 07:02

賴清德說別吃統麵 惹怒韓粉還扯上泡麵之爭！

2019-04-15 18:51

韓冰姊弟 為何曾讓李佳芬決定「把自己關廁所」

2019-04-16 08:00

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01

郭台銘考慮選總統 妻子曾馨瑩：不贊成

2019-04-16 12:21

國民黨擬改民調徵召 朱立倫、王金平有話說…

2019-04-16 00:34

【重磅快評】郭台銘考慮選總統，藍綠怎接招？

2019-04-16 11:56

蔡賴之爭 孫大千：民進黨為捍衛小英不惜犧牲民主價值

2019-04-16 09:26

幕僚批韓國瑜「黃袍加身」 王金平：根本不是我的意思

2019-04-15 20:04

郭台銘是否為黨員成羅生門？國民黨：未通知郭重登記

2019-04-16 13:00

林靜儀批郭董用罵蕭美琴刷知名度 網友回酸

2019-04-16 15:05

陳菊：陳文成林宅血案是謀殺案 無關永久保密

2019-04-15 18:54

郭台銘到底是不是黨員 國民黨傻傻搞不清楚

2019-04-16 12:22

郭台銘選不選總統？ 半年來5大動作引高度關注

2019-04-16 11:18

蔡英文拚連任 前嘉義市社大校長呼籲英派放台灣一馬

2019-04-16 10:12

郭董考慮參選 韓國瑜：模特兒上台 誰身材好一覽無遺

2019-04-16 14:21

郭台銘若選總統？羅智強：民進黨打韓國瑜都成了空包彈

2019-04-16 11:55

震撼彈！黨內勸進選士林北投立委 羅智強評估中

2019-04-16 09:36

空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50

韓國瑜看兩蔣日記 最有興趣的是西安事變

2019-04-16 06:36

新「著作權法」三讀通過 「追劇神器」喪鐘響起？

2019-04-16 11:10

韓國瑜、郭台銘誰不好打？賴清德：讓最好的人帶領國家

2019-04-16 11:35

郭台銘：國防靠美靠不住

2019-04-16 01:01

又是統麵又是投誠麵 游梓翔：泡麵需要這麼政治嗎？

2019-04-15 22:14

葉匡時拜會奧克蘭市長 建立友好城市有譜

2019-04-16 05:43

郭台銘選總統？民調顯示：小輸韓國瑜、打平柯文哲

2019-04-16 13:12

張善政：蔡政府阻礙兩岸交流 換掉她！

2019-04-15 20:00

【即時短評】共機又繞台 目的為何？有什麼新哏？

2019-04-15 23:09

觀察站／共機秀肌肉 敲山震虎警告台美

2019-04-16 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top