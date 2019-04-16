郭台銘可能參選總統？王鴻薇：盼強強聯手

2019-04-16 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天上午出席印太論壇時接受媒體提問「是否考慮選總統」，直言「這幾天將做決定。」引發各界關注。對此，台北市議員王鴻薇表示，郭台銘是否參選目前還不明朗，現階段還是支持徵召韓國瑜参選2020，但是如果真的郭台銘有意參選，應該與國民黨，韓國瑜合作，2020有機會強強聯手。

王鴻薇強調，郭台銘若要參加國民黨初選必須入黨4個月，如不符合黨章規定，恐引發黨內雜音。郭台銘與國民黨推出的人選進行合作或協調，屆時也要看黨部怎麼處理，目前還是應朝徵召韓國瑜前進。